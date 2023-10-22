Быстро и сытно: рецепт лепешек с фаршем и картошкой (видео)

Такие лепешки можно подавать с соусом из сметаны, чеснока, зелени и соли.

Тосты, блинчики и брускетты с какой-нибудь намазкой – традиционные блюда, которые многие хозяйки готовят в качестве перекуса. Если же хочется чего-то новенького и сытного, рекомендуем приготовить лепешки с мясом и картошкой по рецепту кулинарного блогера Кристины.

Лепешки с фаршем и картофелем

Ингредиенты:

фарш (любой) – 250 гр;

картофель – 1 шт;

лук зеленый – 2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец, паприка – по вкусу

слоеное тесто бездрожжевое – 2 коржа;

мука – для раскатки;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Сначала делаем начинку. Для этого необходимо смешать фарш, натертый картофель, зеленый лук, мелко порубленный, и специи. Коржи слоеного теста склеить и слегла раскатать. Распределить начинку тонким слоем по тесту, после чего закрутить в рулет и нарезать.

Стол присыпать мукой, и каждый кусок раскатать в лепешку как можно тоньше, не забывая посыпать мукой.

Обжарить каждую лепешку на сковородке с растительным маслом с обеих сторон до румяности. Можно выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Такие лепешки можно подавать с соусом из сметаны, чеснока, зелени и соли, получается очень вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить лепешки на газировке за 30 минут.