Ответ на извечный вопрос: почему итальянцы не пьют капучино после 12 часов

Загадочное и экзотическое итальянское солнце несет с собой много тайн, среди которых загадочное капучино и почему его не пьют после 12 часов дня.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Хотя в Италии нет закона, запрещающего пить капучино после 12 дня, вы действительно не найдете многих итальянцев, которые пьют этот насыщенный молоком кофе после завтрака.

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Почему так сложилось

В Италии капучино, как правило, является напитком, зарезервированным на утро. Итальянские завтраки небольшие и сладкие. Итальянцы считают капучино идеальным спутником для завтрака, поэтому, несмотря на его невероятный вкус и аромат, они ограничивают его употребление после 12 часов дня.

Такой вкусный напиток / Фото unsplash

Традиция и кофейная культура

Италия славится своей богатой кофейной культурой, пронизывающей их повседневную жизнь. Кофе – это не просто напиток, а часть наследия и традиций. Поэтому они соблюдают установленные правила и привычки, которые передаются из поколения в поколение, и ограничение на употребление капучино после 12 часов является лишь одной из них.

Все эти факторы делают ограничение на употребление капучино после 12 часов для итальянцев понятным и приемлемым. Эта традиция показывает их приверженность гастрономическому наследию и бережное отношение к здоровью. Итак, если вы когда-нибудь посетите Италию и захотите насладиться подлинными итальянскими вкусами, не забывайте об этой интересной традиции и попробуйте капучино утром, чтобы понять, почему итальянцы его так ценят.

Почему латте тоже не стоит заказывать

Latte – это просто «молоко» на итальянском языке, и молоко – это все, что вы получите. Вы можете попросить латте макиато. Это будет большой стакан парного молока с несколькими каплями эспрессо.

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