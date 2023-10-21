Всего 4 основных ингредиента, но как вкусно. Быстрый салат за 5 минут: этот рецепт знают немногие

Салаты — это незаменимое блюдо на любом торжестве. Оно способно стать как основным блюдом, так и закуской. Нередко салаты готовятся к масштабным государственным праздникам. Многие, например, сейчас вспомнят про традиционный Оливье или Сельдь под шубой на Новый год.

Однако, салаты стоит готовить не только на праздники.

Употребляйте их также перед основными блюдами. Так вы поможете желудку подготовиться к приему пищи.

Расскажем, как приготовить сытный закусочный салат из трех компонентов.

Ингредиенты для закусочного салата:

яйца — 3 шт.;

помидор — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

консервированная кукуруза — 180 г;

чеснок — зубчик;

сметана — ст. л.;

майонез — ст.л.

Приготовление закусочного салата:

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Отправляем яйца в салатник вместе с консервированной кукурузой.

Натираем на крупной терке твердый сыр, кладем в миску к кукурузе и яйцам. Нарезаем помидор на небольшие кубики, пропускаем через пресс зубчик чеснока, выкладываем в салат.

Заправляем салат сметаной и майонезом, тщательно перемешиваем.

Солить салат стоит по своему желанию, можно добавить черный молотый перец. Сметану в рецепте вполне возможно заменить на греческий йогурт.