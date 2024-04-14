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К пасхальному столу: рецепт закуски «Яйца в соусе «Тартар»»

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К пасхальному столу: рецепт закуски «Яйца в соусе «Тартар»»

Закуска готовится очень просто и украсит праздничный стол.

До Пасхи остается все меньше времени, а значит, пора подумать о том, какими новыми и интересными блюдами порадовать родных и близких после Великого поста. Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась способом приготовления очень вкусного и, что не менее важно, красивейшего блюда. Она рассказала, как приготовить яйца в соусе «Тартар». Они станут настоящим украшением праздничного стола.

Яйца в соусе «Тартар»

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт;
  • маринованные огурцы – 200 гр;
  • маринованные шампиньоны – 170 гр;
  • лук шалот/красный – 1 шт;
  • греческий йогурт – 400 гр;
  • майонез – 4 ст. л;
  • горчица – 1 ст. л;
  • специи: соль, перец – по вкусу;
  • зеленый лук.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, охладить, почистить и разрезать пополам.

В глубокую миску выложить мелко порезанные огурцы, шампиньоны, лук. Добавить туда же йогурт, майонез, горчицу, специи и перемешать до однородности. Переложить соус в форму, сверху выложить половинки отварных яиц и посыпать мелко нарубленным зеленым луком.

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