К пасхальному столу: рецепт закуски «Яйца в соусе «Тартар»»

Закуска готовится очень просто и украсит праздничный стол.
До Пасхи остается все меньше времени, а значит, пора подумать о том, какими новыми и интересными блюдами порадовать родных и близких после Великого поста. Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась способом приготовления очень вкусного и, что не менее важно, красивейшего блюда. Она рассказала, как приготовить яйца в соусе «Тартар». Они станут настоящим украшением праздничного стола.
Яйца в соусе «Тартар»
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт;
- маринованные огурцы – 200 гр;
- маринованные шампиньоны – 170 гр;
- лук шалот/красный – 1 шт;
- греческий йогурт – 400 гр;
- майонез – 4 ст. л;
- горчица – 1 ст. л;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
Яйца сварить вкрутую, охладить, почистить и разрезать пополам.
В глубокую миску выложить мелко порезанные огурцы, шампиньоны, лук. Добавить туда же йогурт, майонез, горчицу, специи и перемешать до однородности. Переложить соус в форму, сверху выложить половинки отварных яиц и посыпать мелко нарубленным зеленым луком.
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