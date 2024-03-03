ГлавнаяРецепты5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца На чтение: 1 минута Намазку можно приготовить, даже когда гости уже на пороге. Она спасет вас, когда продуктов есть в обрез. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая намазка понравится всем. Тунец и сливочный сыр – просто идеальное сочетание. Стоит попробовать Изысканное блюдо за малые деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком Вкусная намазка из тунца – простой рецепт Время: 5 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 185 граммов консервированного тунца; – 150 граммов крем-сыра; – 2 – 3 вареных яйца; – 2 соленые или свежие огурцы; – зеленый лук, соль, перец по вкусу. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ “Водний Світ”. Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам. Приготовление: ️ Отваренные яйца натрите на мелкой терке и добавьте кусочки тунца, предварительно слив из банки сок или масло. ️ Добавьте мелко нарезанные свежие или соленые огурцы и зеленый лук. Добавьте сливочный сыр, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные суши-бургеры. Это очень просто и вкусно. Поделитесь с друзьями