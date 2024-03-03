5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца

Намазку можно приготовить, даже когда гости уже на пороге. Она спасет вас, когда продуктов есть в обрез.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая намазка понравится всем. Тунец и сливочный сыр – просто идеальное сочетание.

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Вкусная намазка из тунца – простой рецепт

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 185 граммов консервированного тунца;

– 150 граммов крем-сыра;

– 2 – 3 вареных яйца;

– 2 соленые или свежие огурцы;

– зеленый лук, соль, перец по вкусу. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ “Водний Світ”. Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготовление: ️

Отваренные яйца натрите на мелкой терке и добавьте кусочки тунца, предварительно слив из банки сок или масло. ️ Добавьте мелко нарезанные свежие или соленые огурцы и зеленый лук. Добавьте сливочный сыр, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

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