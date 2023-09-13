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Быстрые квашеные помидоры

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Быстрые квашеные помидоры

Описание приготовления:

Для быстрого заквашивания берите любые мелкие помидоры, но они должны быть одинакового размера, чтобы просолились одновременно. Я взяла сорт "Сливка". В целом рецепт очень простой!
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоpы 1 Килограмм (сорт "Сливка")
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Укроп 10 Грамм
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец горошек 10 Штук
  • Соль 2 Ст. ложки
  • Вода 1 Литр

Количество порций 5

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые квашеные помидоры»

Быстрые квашеные помидоры

Подготовьте ингредиенты для приготовления квашеных помидоров.

Быстрые квашеные помидоры

Банку хорошо помойте. На дно выложите очищенный чеснок, укроп, лавровый лист и перец черный горошком.

Быстрые квашеные помидоры

Помидоры помойте и сделайте несколько глубоких наколов зубочисткой вокруг плодоножки.

Быстрые квашеные помидоры

Заполните банку помидорами.

Быстрые квашеные помидоры

Приготовьте рассол из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Доведите до кипения, перемешайте до полного растворения соли. Кипящим рассолом залейте помидоры в банке.

Быстрые квашеные помидоры

Банку прикройте крышкой так, чтобы оставался доступ воздуха. Оставьте на трое суток минимум при комнатной температуре. На третьи сутки рассол начнет мутнеть, это нормально. После можно поставить банку в холодильник.

Быстрые квашеные помидоры

Быстрые квашеные помидоры готовы. Приятного аппетита!

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