Описание приготовления:
Для быстрого заквашивания берите любые мелкие помидоры, но они должны быть одинакового размера, чтобы просолились одновременно. Я взяла сорт "Сливка". В целом рецепт очень простой!
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение
Состав / Ингредиенты:
- Помидоpы 1 Килограмм (сорт "Сливка")
- Чеснок 2 Зубчика
- Укроп 10 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец горошек 10 Штук
- Соль 2 Ст. ложки
- Вода 1 Литр
Количество порций 5
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Быстрые квашеные помидоры»
Подготовьте ингредиенты для приготовления квашеных помидоров.
Банку хорошо помойте. На дно выложите очищенный чеснок, укроп, лавровый лист и перец черный горошком.
Помидоры помойте и сделайте несколько глубоких наколов зубочисткой вокруг плодоножки.
Заполните банку помидорами.
Приготовьте рассол из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Доведите до кипения, перемешайте до полного растворения соли. Кипящим рассолом залейте помидоры в банке.
Банку прикройте крышкой так, чтобы оставался доступ воздуха. Оставьте на трое суток минимум при комнатной температуре. На третьи сутки рассол начнет мутнеть, это нормально. После можно поставить банку в холодильник.
Быстрые квашеные помидоры готовы. Приятного аппетита!