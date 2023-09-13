Описание приготовления:

Для быстрого заквашивания берите любые мелкие помидоры, но они должны быть одинакового размера, чтобы просолились одновременно. Я взяла сорт "Сливка". В целом рецепт очень простой!

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

Помидоpы 1 Килограмм (сорт "Сливка")

Чеснок 2 Зубчика

Укроп 10 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Перец горошек 10 Штук

Соль 2 Ст. ложки

Вода 1 Литр

Количество порций 5

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые квашеные помидоры»

Подготовьте ингредиенты для приготовления квашеных помидоров.

Банку хорошо помойте. На дно выложите очищенный чеснок, укроп, лавровый лист и перец черный горошком.

Помидоры помойте и сделайте несколько глубоких наколов зубочисткой вокруг плодоножки.

Заполните банку помидорами.

Приготовьте рассол из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Доведите до кипения, перемешайте до полного растворения соли. Кипящим рассолом залейте помидоры в банке.

Банку прикройте крышкой так, чтобы оставался доступ воздуха. Оставьте на трое суток минимум при комнатной температуре. На третьи сутки рассол начнет мутнеть, это нормально. После можно поставить банку в холодильник.

Быстрые квашеные помидоры готовы. Приятного аппетита!