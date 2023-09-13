Рецепт: Куриная грудка приготовленная в духовке — По-домашнему

Ингредиенты:

картофель — 4шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лук репчатый — 1шт.;

овощи замороженные — 300грамм;

грудка куриная — 2шт.;

кабачок — 1шт.

Способ приготовления: Добрый день!

Сегодня готовим вкусное блюдо-куриная грудка с овощами.

Нарезаем порциями куриную грудку, солим, перчим. Лук репчатый нарезаем полукольцами. Овощи нужно разморозить. Я купила по деревенски. Там морковь, цветная капуста, брокколи. Отдельно нарезаем картофель, кабачок. Берём рукав для запекания. Ставим в разогретую духовку на нижний режим. Потом на верхний. Запекается минут за 20-25. Можно добавить нарезанный чеснок. Будет ещё вкуснее. Через минут 10 поставить на верхний режим. Как зарумянится. Достать, дать остыть и выложить в плоское блюдо. Можно посыпать свежей зеленью петрушки и укропа. Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.