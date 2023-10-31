Быстрые ореховые трубочки: лучший рецепт

Еще с детства многие помнят хрустящие трубочки со сладкой ореховой начинкой, известные под названием «Сигаретки». Такое рассыпчатое печенье нравилось всем без исключения. Мамы и бабушки любили его за элементарный рецепт и бюджетные ингредиенты для приготовления, а детишки — за безупречный вкус и ароматную начинку. Советуем испечь на этих выходных быстрые ореховые трубочки, чтобы немного поностальгировать.

Из того количества продуктов, что указано в рецепте, у вас получится 32 вкусные печеньки с идеальным наполнением. Это немного больше 600 г хрустящих трубочек к чаю, которые будут исчезать одна за другой. Настолько они хороши!

С чем приготовить быстрые ореховые трубочки

При желании вы можете соединить орехи не с сахаром, а с джемом. Так у вас выйдет очень аппетитная начинка для трубочек. Также вы можете наполнить данное печенье творогом, вареным сгущенным молоком, тушеными яблоками с сахаром и корицей или же кусочками шоколада. Для тех, кто не жалует грецкие орехи, это отличный выход из ситуации.

Ингредиенты

Пшеничная мука280 г Сметана200 г Сливочное масло80 г Разрыхлитель0,5 ч. л. Соль1 щеп. Ванилин1 щеп. Грецкие орехи80 г Сахар40 г Ванильный сахар1 ч. л.

Приготовление

В миске соединяем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем, ванилином и солью. Добавляем охлажденное сливочное масло. Перетираем всё руками до образования мелкой крошки.Добавляем сметану. Замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем его пищевой пленкой. Убираем в холодильник на 15–20 минут. Готовим начинку. Измельчаем грецкие орехи до состояния мелкой крошки, используя блендер или острый нож. Соединяем их с обычным и ванильным сахаром.Разделяем тесто на 4 одинаковых части, каждую из которых раскатываем в большой тонкий круг толщиной до 2 мм. Разрезаем его на 8 треугольников. На край каждого кусочка теста выкладываем по 1 ч. л. ореховой смеси. Подворачиваем края, чтобы начинка не рассыпалась. Скручиваем всё как обычный рогалик. Проделываем это со всеми ингредиентами.Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

Готовое печенье не отличается особой румяностью. Именно потому такие трубочки с орешками следует щедро посыпать сахарной пудрой, используя ситечко. Не жалейте этого продукта для придания десерту более аппетитного внешнего вида. А вам в детстве нравились такие ореховые трубочки?