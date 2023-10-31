Мои «Ходовые» салаты на все случаи жизни. Два рецепта за 5 минут: быстро и вкусно

Многие пренебрегают простыми салатами из пары ингредиентов, делая предпочтение в сторону только праздничных блюд с большим количеством продуктов. Однако, главным минусом масштабных салатов является их дороговизна. Не всегда получается использовать всю красную рыбу или весь сыр в салат. Поэтому остатки продуктов долго лежат в холодильнике и даже портятся.

Для того, чтобы подобных трат не происходило, иногда стоит заменять праздничные салаты закусочными. Особенно, если вы готовите на ужин в небольшой семье.

Расскажем про пару простых быстрых салатов.

Ингредиенты для морковного салата:

морковь — шт.;

колбасный сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст.л.;

черный молотый перец — щепотка.

Приготовление морковного салата:

Измельчаем на крупной терке очищенную морковь и колбасный сыр. Кладем в миску сыр и морковь, пропускаем к продуктам чеснок через пресс.

Высыпаем черный молотый перец в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для крабового салата:

крабовые палочки — 200 г;

сыр плавленый — 2 шт.;

морковь корейская — 150 г;

яйца — 2 шт.;

майонез — 2 ст.л.

Приготовление крабового салата:

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем в миску к яйцам морковь по-корейски. Измельчаем крабовые палочки на волокна, кладем в салат.

Заранее охлаждаем плавленый сыр, натираем на мелкой терке. Кладем сыр в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Салаты рекомендуем солить и перчить по вкусу. Эти быстрые салаты готовятся буквально на 5 минут, исключая время варки яиц.