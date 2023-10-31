Мои «Ходовые» салаты на все случаи жизни. Два рецепта за 5 минут: быстро и вкусно

Многие пренебрегают простыми салатами из пары ингредиентов, делая предпочтение в сторону только праздничных блюд с большим количеством продуктов. Однако, главным минусом масштабных салатов является их дороговизна. Не всегда получается использовать всю красную рыбу или весь сыр в салат. Поэтому остатки продуктов долго лежат в холодильнике и даже портятся.
Для того, чтобы подобных трат не происходило, иногда стоит заменять праздничные салаты закусочными. Особенно, если вы готовите на ужин в небольшой семье.
Расскажем про пару простых быстрых салатов.
Ингредиенты для морковного салата:
- морковь — шт.;
- колбасный сыр — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст.л.;
- черный молотый перец — щепотка.
Приготовление морковного салата:
Измельчаем на крупной терке очищенную морковь и колбасный сыр. Кладем в миску сыр и морковь, пропускаем к продуктам чеснок через пресс.
Высыпаем черный молотый перец в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для крабового салата:
- крабовые палочки — 200 г;
- сыр плавленый — 2 шт.;
- морковь корейская — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 2 ст.л.
Приготовление крабового салата:
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем в миску к яйцам морковь по-корейски. Измельчаем крабовые палочки на волокна, кладем в салат.
Заранее охлаждаем плавленый сыр, натираем на мелкой терке. Кладем сыр в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Салаты рекомендуем солить и перчить по вкусу. Эти быстрые салаты готовятся буквально на 5 минут, исключая время варки яиц.