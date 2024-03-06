Описание приготовления:
Простой и доступный вариант вкусной домашней выпечки. Чудесные маленькие пирожки получаются воздушными и тающими во рту, за счёт эффекта слоёного теста. Начинку можете сделать любую на ваш вкус, одно лишь условие — она должна быть достаточно густая и не слишком сочная. У меня картофельное пюре, но можно приготовить с грибами, колбасой, рыбой, рисом, яйцами, курицей и т.д. Сдобное дрожжевое тесто очень простое в приготовлении, при этом податливое и с ним невероятно приятно работать. Пирожки просто чудо, очень вкусные, попробуйте!
Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)
- Молоко 100 Миллилитров
- Дрожжи 5 Грамм (сухие)
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Мука 320 Грамм
- Желток 1 Штука (для смазывания)
- Картофель 500 Грамм (в очищенном виде)
- Лук репчатый 1 Штука
- Растительное масло 3 Ст. ложки
Количество порций 15
Калорийность
237 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Быстрые пирожки в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Готовим начинку. Картофель очистите, нарежьте на части, залейте водой и отварите до готовности.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
С готового картофеля слейте отвар и растолките до состояния пюре.
Добавьте обжаренный лук и соль по вкусу. Можно добавить немного горячего молока, сливок или отвара. Перемешайте. Начинка готова.
В глубокой миске соедините тёплое молоко, растопленное тёплое сливочное масло, сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Когда дрожжи вспенятся, добавьте соль и частями введите муку.
Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто мягкое и эластичное, оно не липнет к рукам. Поскольку тесто достаточно жирное, за счёт сливочного масла, из-за этого и получается эффект слоёного теста.
Разделите тесто на 3 части.
Каждый кусочек раскатайте в форме прямоугольника. С широкой стороны на край выложите начинку.
Сверните тесто с начинкой в рулет и защипните место шва.
Затем нужно поступить следующим образом: ребром ладони надавливаем на рулет и пилящими движениями отделяем кусочки теста с начинкой размером 4-5 сантиметров. Получаем небольшие пирожки. Благодаря распиливанию, края склеиваются. Хвостики можно слегка придавить для пущей красоты.
Выложите пирожки в форму для выпечки, смажьте желтком яйца (можно этого не делать) и поставьте в духовку разогретую до 170-175 градусов. Через 20-25 минут быстрые пирожки будут готовы.
Остудите их немного на решётке и подавайте к столу.
Из указанного количества получается 14-16 пирожков.
Приятного аппетита!