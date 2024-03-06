Какой лучше выбрать смеситель для ванной?

Большой ассортимент различных смесителей для ванной усложняет процесс выбора и оперативной покупки. Несмотря на огромное количество критериев выбора, одним из самых важных считается именно материал. Интернет-магазин сантехники предлагает смесители в sant-market.ua из разных материалов, но самыми популярными считаются модели из латуни и нержавеющей стали.

Стальной смеситель для ванны

Исходя из эксплуатационных условий, практичности – это совершенно разные материалы, которые имеют определенный список преимуществ и недостатков:

Нержавейка считается износостойким материалом в сравнении с латунью. Сегодня можно купить со склада смесители для ванны в Одессе из стали, которые намного лучше справляются с нагрузками механического, термического типа. Однако высокие прочностные свойства материала несколько усложняют процесс его дальнейшей обработки.

Латунь намного проще обрабатывать, создавая изделия различных форм и размеров. На поверхность готовых конструкций можно наносить определенные виды напыления для защиты и декорирования.

Таким образом, если потребуются прочные и сверхстойкие смесители, нужно отдавать предпочтение стальным вариантам, а при ограниченном бюджете выбирают латунные изделия.

Дешевые и дорогие смесители: особенности и популярные бренды

Одним из главных вопросов покупателей является вопрос стоимости: стоит ли переплачивать при покупке смесителей? На современном рынке представлена продукция от европейских и китайских брендов.

Европейские производители предлагают смесители, в основе которых используется порядка 60% меди, а остальные 40% распределены между алюминиевым сплавом, цинком, оловом или никелем. Например, популярные немецкие бренды Grohe и Hansgrohe используют в процессе производства качественные сплавы, в составе которых отсутствует свинец.

Смеситель для ванны из латуни

Работа китайских компаний направлена на то, чтобы создавать максимально доступные смесители. В результате в сплаве уменьшается процентное содержание меди, вместо которой производители применяют свинец и цинк. Благодаря свинцу, готовый сплав становится более пластичным, что упрощает дальнейшую работу с ним, позволяя экспериментировать с формами будущей продукции. Но при этом наличие свинца приводит и к некоторым негативным последствиям: например, в материале образовываются «горячие трещины», которые становятся причиной дальнейших протечек.

Какие смесители для ванны самые качественные и недорогие?

Главная задача, которая стоит перед покупателем – выбрать качественный смеситель по демократичной стоимости. Одними из самых популярных производителей надежных смесителей считаются следующие бренды:

Grohe – немецкая торговая марка, которая предлагает смесители с оригинальным дизайном. Компания использует множество современных технологий.

Imprese – чешская компания предлагает качественную продукцию для создания максимального комфорта в ванной комнате.

Hansgrohe – еще один популярный немецкий бренд, в ассортименте которого представлены модели с экстравагантным дизайном.

Bugnatese – итальянский бренд известен в мире, как производитель дизайнерских смесителей для ванны.

Kludi – немецкая компания предоставляет достаточно широкий ассортимент смесителей для разных стилей и дизайнов.

Недорогой смеситель для ванной

В результате совершения выбора и покупки следует учитывать не только репутацию производителя, но и особенности используемых сплавов в составе каждого материала. Важно, чтобы стоимость продукции соответствовала реальному качеству, износостойкости и практичности.