Отменный вкус Италии: как приготовить самую известную в мире пиццу

Пицца Маргарита – классическое итальянское блюдо, которое завоевало мир своей простотой и вкусом. Эта пицца известна своим минимализмом. Она состоит только из трех основных ингредиентов: томатного соуса, сыра моцарелла и оливок.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Название «Маргарита» возникло в честь королевы Италии Маргариты Савойской, которая, по легенде, любила это простое, но вкусное блюдо. Эта пицца имеет свои особенности: красный томатный соус придает ей сочности и остроты, сыр моцарелла тает во рту, создавая неповторимый вкус, а оливки создает нотки свежести и аромата.

Интересно Манящий вкус моря: рецепт лучшего рыбного супа: рецепт лучшего рыбного супа

Пицца Маргарита является одной из самых популярных в мире, и ее рецепт стал основой для многих других видов пиццы.

Рецепт пиццы Маргариты