Эти быстрые булочки с творогом просто чудо. Я долго искала рецепт именно такой воздушной и простой в приготовлении творожной выпечки. Ни один не нравился, а этот стал любимчиком. При желании эти булочки можно готовить хоть каждый день: 10 минут замешиваем + 20 выпекаем. Так у вас получится домашний десерт в разы вкуснее и выгоднее любых магазинных сладостей. Здорово, правда?

Тесто для таких булочек готовится очень быстро, выдерживать его не нужно и даже вредно (могут не подняться). Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано ниже. Ориентируйтесь не на количество, а на желаемую консистенцию теста. Много полезной информации о муке и ее свойствах читайте в следующей статье!

Быстрые творожные булочки: нюансы приготовления

По желанию разрыхлитель фабричного производства можно заменить разрыхлителем домашнего приготовления. Для этого смешайте 3 ч. л. мелкой лимонной кислоты (или измельченной в блендере), 5 ч. л. соды и 12 ч. л муки. Всё перемешайте и храните закрытым в банке. Берите по рецепту, как обычный разрыхлитель. Также в булочки можно добавить яблоко, распаренный ранее изюм, чернослив или курагу.

Ингредиенты

Творог250 г Пшеничная мука200 г Яйцо2 шт. Сахар90 г Соль2 г Ванильный сахар10 г Разрыхлитель10 г Подсолнечное масло2 ч. л. Сметана2 ч. л.

Приготовление

Для начала включите духовку (верх/низ), чтобы она как следует разогревалась. В миску выложите натуральный творог. Жирность на вкус не влияет, даже на обезжиренном твороге получатся пышные и мягкие булочки. Вбейте в творог куриные яйца, добавьте 70 г сахара, щепотку соли и ванилин. Тщательно смешайте ингредиенты ручным венчиком или миксером, затем добавьте растительное масло. Перемешайте всё до получения однородной по консистенции массы. Творог предварительно лучше протереть через мелкое сито или взбить блендером, чтобы сделать его более воздушным. Всыпьте частями просеянную пшеничную муку, соединенную с разрыхлителем. Небольшую часть муки просейте без разрыхлителя, чтобы иметь возможность регулировать плотность теста. Когда тесто станет вязким, выложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и продолжайте замес руками. Но руки перед этим нужно обязательно смочить холодной водой, чтобы тесто не прилипало к ладоням. Оно должно получиться мягким и эластичным, но при этом не слишком плотным. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Тесто разделите на 8 одинаковых по размеру кусочков. Влажными руками скатайте из них шарики и выложите на противень. Если заготовки получились неровными, ничего страшного, во время выпекания они станут такими, как нужно. Сверху булочки смажьте сметаной и присыпьте оставшимся сахаром. Отправьте противень с заготовками в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Булочки можно и не смазывать сметаной, а взять слегка взбитый желток или молоко. Время запекания может отличаться, всё зависит от возможностей вашей духовки. Булочки должны слегка зарумяниться. Готовые изделия подавайте к столу с чаем, кофе, какао или молоком. А вот как приготовить удивительно вкусный насыпной пирог «Три стакана».