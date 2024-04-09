Портал про города-курорты | Perekop

Быстрый рецепт ленивых вареников: как приготовить вкусное украинское блюдо с итальянским оттенком

На чтение: 2 минуты
Быстрый рецепт ленивых вареников: как приготовить вкусное украинское блюдо с итальянским оттенком

Такие варенички можно подавать на ужин и даже на завтрак. И получается очень вкусно.

Как же ошибаются те, кто считает, что ленивые вареники должны быть непременно сладкими. Это блюдо быстро готовится и с вялеными помидорами, зеленью и чесноком получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cesmak.

Ленивые несладкие вареники

Ингредиенты:

  • сыр — 500 г;
  • оливковое масло — 1 ч. л;
  • вяленые помидоры — 5-6 шт;
  • два зубчика чеснока;
  • петрушка;
  • манка — 3 ст. л;
  • пшеничная мука — 150-200 г;
  • соль, молотый черный перец, сливочное масло.

Помидоры, чеснок и петрушку нарежьте мелко. Соедините их в миске, влейте оливковое масло, перемешайте, слегка растирая. Добавьте сыр, муку, манку. Тщательно перемешайте так, чтобы получилось однородное, не липкое тесто.

Скатайте тесто в колбаску, которую потом нарежете на кусочки. На этом этапе заготовку для вареников нужно слегка присыпать мукой, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов, идеально будет на ночь.

В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением соли. После закипания небольшими партиями опустите в кипяток вареники. Как всплывут, дайте повариться минуту, затем можете доставать шумовкой. Подавайте со сливочным маслом и по желанию пармезаном.

Читайте также:

Блины и омлет одновременно: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц

Стейки из свинины с сыром и помидорами: рецепт сытного мясного блюда в духовке

Как лучше сохранить творог: полезные советы: полезные советы

Что будем искать? Например,Человек