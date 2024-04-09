Быстрый рецепт ленивых вареников: как приготовить вкусное украинское блюдо с итальянским оттенком

Такие варенички можно подавать на ужин и даже на завтрак. И получается очень вкусно.

Как же ошибаются те, кто считает, что ленивые вареники должны быть непременно сладкими. Это блюдо быстро готовится и с вялеными помидорами, зеленью и чесноком получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cesmak.

Ленивые несладкие вареники

Ингредиенты:

сыр — 500 г;

оливковое масло — 1 ч. л;

вяленые помидоры — 5-6 шт;

два зубчика чеснока;

петрушка;

манка — 3 ст. л;

пшеничная мука — 150-200 г;

соль, молотый черный перец, сливочное масло.

Помидоры, чеснок и петрушку нарежьте мелко. Соедините их в миске, влейте оливковое масло, перемешайте, слегка растирая. Добавьте сыр, муку, манку. Тщательно перемешайте так, чтобы получилось однородное, не липкое тесто.

Скатайте тесто в колбаску, которую потом нарежете на кусочки. На этом этапе заготовку для вареников нужно слегка присыпать мукой, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов, идеально будет на ночь.

В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением соли. После закипания небольшими партиями опустите в кипяток вареники. Как всплывут, дайте повариться минуту, затем можете доставать шумовкой. Подавайте со сливочным маслом и по желанию пармезаном.

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