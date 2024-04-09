Быстрый рецепт ленивых вареников: как приготовить вкусное украинское блюдо с итальянским оттенком

Такие варенички можно подавать на ужин и даже на завтрак. И получается очень вкусно.
Как же ошибаются те, кто считает, что ленивые вареники должны быть непременно сладкими. Это блюдо быстро готовится и с вялеными помидорами, зеленью и чесноком получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cesmak.
Ленивые несладкие вареники
Ингредиенты:
- сыр — 500 г;
- оливковое масло — 1 ч. л;
- вяленые помидоры — 5-6 шт;
- два зубчика чеснока;
- петрушка;
- манка — 3 ст. л;
- пшеничная мука — 150-200 г;
- соль, молотый черный перец, сливочное масло.
Помидоры, чеснок и петрушку нарежьте мелко. Соедините их в миске, влейте оливковое масло, перемешайте, слегка растирая. Добавьте сыр, муку, манку. Тщательно перемешайте так, чтобы получилось однородное, не липкое тесто.
Скатайте тесто в колбаску, которую потом нарежете на кусочки. На этом этапе заготовку для вареников нужно слегка присыпать мукой, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов, идеально будет на ночь.
В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением соли. После закипания небольшими партиями опустите в кипяток вареники. Как всплывут, дайте повариться минуту, затем можете доставать шумовкой. Подавайте со сливочным маслом и по желанию пармезаном.
Читайте также:
Блины и омлет одновременно: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц: невероятно вкусное блюдо из овощей и яиц
Стейки из свинины с сыром и помидорами: рецепт сытного мясного блюда в духовке
Как лучше сохранить творог: полезные советы: полезные советы