Бисквитные пирожные с шоколадом — настоящее удовольствие для любителей сладкого. Столь ароматный десерт и радует вкусом, и обладает целым рядом преимуществ, делая его одними из самых любимых сладостей многих.

Во-первых, бисквитные пирожные имеют легкую и нежную текстуру. Потому каждый укус будет наполнять вас радостью. Во-вторых, вы можете сделать шоколадную начинку по своему вкусу. Она может быть различной: от нежного крема с кофейным ароматом до густой глазури.

Как приготовить роскошные бисквитные пирожные с шоколадом

Небольшой совет. Чтобы упростить процесс приготовления основы для такого десерта, можно отказаться от идеи замешивания теста двух цветов. Возьмите кондитерский шоколад. А затем добавьте его в тесто и хорошенько перемешайте. В духовке шоколад расплавится, благодаря чему на светлом бисквите появятся черные пятнышки.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Пшеничная мука250 г Разрыхлитель14 г Соль1 щеп. Ванильный сахар8 г Сахар150 г Подсолнечное масло100 мл Какао-порошок100 г Молоко260 мл Сахарная пудра80 г Кофе1 ч. л. Сухое молоко80 г Сливки100 мл

Приготовление

Приготовьте тесто. В глубокую емкость вбейте яйца. Добавьте сахар и соль. Всыпьте ванильный сахар. Тщательно взбейте всё с помощью венчика.Влейте к яичной смеси подсолнечное масло. Хорошенько перемешайте. Затем влейте 160 мл молока. Перемешайте всё до получения однородной консистенции.Постепенно введите в яично-молочную смесь просеянную пшеничную муку. Всыпьте разрыхлитель для теста. Хорошенечко перемешайте. Перелейте половину теста в отдельную емкость. Добавьте в нее 20 г какао-порошка. Тщательно перемешайте шоколадное тесто, используя ручной венчик.Возьмите силиконовые формочки для кексов. Наполните их тестом, вливая внутрь то шоколадную, то светлую массу. Чередуйте их для получения двухцветной бисквитной основы.Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него формочки на полчаса. Затем достаньте бисквитики и дайте им полностью остыть на решетке. Сделайте крем. Влейте в глубокую миску 100 мл молока. Всыпьте 80 г какао и сахарную пудру. Добавьте сухое молоко и растворимый кофе. Хорошенько перемешайте всё венчиком.Затем добавьте к полученной массе сливки высокой жирности. Взбейте всё с помощью миксера до получения однородного шоколадного крема.Возьмите кондитерский мешок. Наполните его готовым кремом. Затем разложите шоколадно-кофейную массу по полностью остывшим бисквитным кексам. Вкуснотища готова!

Такие пирожные с шоколадной начинкой отлично подходят для любого случая: от праздничных застолий до повседневного утреннего кофе. Они всегда будут прекрасным дополнением к вашему чаепитию.