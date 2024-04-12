Вафельные трубочки без вафельницы: как приготовить вкусный десерт на сковороде

Настоящие вафельные трубочки можно приготовить и без специального гаджета. Понадобится только сковорода.

Если вы любите вафельные трубочки, но не хотите покупать вафельницу, то есть способ насладиться этим хрустящим и нежным десертом. Будет достаточно обычной сковороды и регулируемого нагрева. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Вафельные трубочки

Ингредиенты:

три яйца;

120 г сахара;

ванильный сахар — 1 ч. л;

120 г сливочного масла;

150 г муки;

щепотка соли;

250 г вареной сгущенки и горсть орехов для начинки.

Яйца взбиваем миксером с сахаром, солью, ванильным сахаром. На это уйдет около пяти минут. Взбиваем, пока не поднимется светлая пышная масса. Добавляем к ней растопленное сливочное масло комнатной температуры, взбиваем еще минуту, а затем вводим муку и перемешиваем все до однородности.

Нагреваем сковороду на большом огне, но перед жаркой снижаем огонь до уровня чуть выше минимального. Распределяем слой теста по сковороде в тонкую вафлю и 2-3 минуты запекаем с одной стороны, затем еще 1-2 минуты с другой.

Мы даже не жарим, а просушиваем вафли, чтобы они были хрустящими.

При сильном нагревании тесто быстро подрумянится, но сами вафли останутся мягкими. Горячие вафли сворачиваем в трубочку и даем остыть. Охлажденные трубочки заполняем сгущенкой и посыпаем орехами. Или заполняем кремом на свой вкус.

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