Вафельные трубочки без вафельницы: как приготовить вкусный десерт на сковороде

Настоящие вафельные трубочки можно приготовить и без специального гаджета. Понадобится только сковорода.
Если вы любите вафельные трубочки, но не хотите покупать вафельницу, то есть способ насладиться этим хрустящим и нежным десертом. Будет достаточно обычной сковороды и регулируемого нагрева. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.
Вафельные трубочки
Ингредиенты:
- три яйца;
- 120 г сахара;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- 120 г сливочного масла;
- 150 г муки;
- щепотка соли;
- 250 г вареной сгущенки и горсть орехов для начинки.
Яйца взбиваем миксером с сахаром, солью, ванильным сахаром. На это уйдет около пяти минут. Взбиваем, пока не поднимется светлая пышная масса. Добавляем к ней растопленное сливочное масло комнатной температуры, взбиваем еще минуту, а затем вводим муку и перемешиваем все до однородности.
Нагреваем сковороду на большом огне, но перед жаркой снижаем огонь до уровня чуть выше минимального. Распределяем слой теста по сковороде в тонкую вафлю и 2-3 минуты запекаем с одной стороны, затем еще 1-2 минуты с другой.
Мы даже не жарим, а просушиваем вафли, чтобы они были хрустящими.
При сильном нагревании тесто быстро подрумянится, но сами вафли останутся мягкими. Горячие вафли сворачиваем в трубочку и даем остыть. Охлажденные трубочки заполняем сгущенкой и посыпаем орехами. Или заполняем кремом на свой вкус.
Читайте также:
Печенье со сгущенкой: как быстро приготовить невероятный десерт
Десерт а-ля «Бонжур»: как приготовить его дома своими руками
Как приготовить ромовую бабу в домашних условиях: рецепт очень вкусной выпечки