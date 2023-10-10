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Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

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Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

У любого человека, который знаком с кондитерскими изделиями, есть свой собственный фаворит в мире тортов. Этот десерт настолько многогранен, что сможет порадовать своим вкусом даже привередливых.

Помимо вкусовых особенностей, стоит заметить дизайнерские решения для этого кондитерского изделия.

Существует множество видов дизайна тортов — классический, свадебный, детский, корейский стиль и прочие. В основном такими стилями промышляют самостоятельные кондитеры.

Помимо этого есть домашние торты — приготовленные своими руками. Рецептом одного из таких тортов поделимся.

Ингредиенты теста для торта “Алла”:

  • мука — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • мед — 1,5 ст.л.;
  • орехи грецкий — 100 г;
  • разрыхлитель — 2,5 ч.л.;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • сахар — 200 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана 25% — 350 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • сгущенное молоко — 150 г;
  • лимонный сок — 2 ч.л.

Приготовление торта “Алла”:

Разбиваем в глубокую тару яйца, смешиваем с сахарным песком до растворения песчинок. Добавляем в яичную смесь сметану, растительное масло и мед, перемешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто без комков. Дробим в блендере орехи до состояния мелкой крошки.

Ореховую крошку высыпаем в тесто, смешиваем.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем. Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 40 минут.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Срезаем верхушку с бисквита, делим на два одинаковых коржа. Для приготовления крема соединяем холодные продукты — сметану и сгущенное молоко, высыпаем сахарную пудру. Взбиваем компоненты миксером до однородности.

Вливаем в крем лимонный сок. Смазываем первый корж кремом, накрываем вторым коржом.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Также второй корж смазываем кремом, обрабатываем стенки.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

До состояния крошки в блендере измельчаем обрезки бисквита, украшаем ими верх и бортики торта.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Оставляем торт пропитываться в холодильнике 2 часа.

Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Получается довольно простой и быстрый домашний торт.

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