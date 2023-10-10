Всё началось с банального интереса. Этим рецептом однажды поделилась барышня на утреннем шоу. Она убеждала зрителей, что никогда не покупает печенье в магазине: старается готовить выпечку, которая остается вкусной в течение недели. Как пример, рассказала про кофейное печенье. А я взяла и приготовила его тем же утром. Как хорошо, что осталась от завтрака лишняя чашечка кофе!

Конечно, я тоже предпочитаю готовить выпечку, которая остается съедобной и даже вкусной в течение нескольких дней. Например, овсяное печенье или галетное печенье. Но, вы должны согласиться, такие десерты имеют довольно невыразительный вкус. Чего не скажешь про выпечку с натуральным кофе. Ее аромат манит не хуже реального напитка, а вкус заставляет остепениться и расслабиться. Вот это сила!

Как приготовить кофейное печенье с натуральным кофе

Начните со сбора необходимых ингредиентов. Список, на самом деле, довольно простой. Большинство из этих продуктов всегда есть в холодильнике порядочной хозяйки. Единственное, что вам нужно будет сделать перед началом готовки, так это приготовить порцию натурального черного кофе и остудить его. Сливочное масло, к слову, тоже нужно достать из холодильника заранее. Оно должно быть мягким.

Ингредиенты

Пшеничная мука270 г Сливочное масло120 г Яйцо1 шт. Сахар100 г Ванильный сахар1 ч. л. Разрыхлитель1 ч. л. Крахмал50 г Какао-порошок30 г Кофе50 мл Соль щеп. Коньяк по вкусу Черный шоколад40 г

Приготовление

В глубокую миску переложите размягченное сливочное масло. Туда же отправьте сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешайте всё до однородности силиконовой лопаткой. Далее вмешайте в эту массу яйцо, чайную ложечку коньяка или миндального сиропа и остывший кофе. Перемешайте ингредиенты венчиком. Добавьте крахмал и перемешайте. Далее вмешайте в массу какао-порошок. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем. Постепенно просеивайте сухую смесь в жидкую массу. Замесите тесто руками. Оно должно выйти довольно плотным и эластичным, не будет липнуть к рукам.Из кофейного теста отщипните кусочки и сформируйте из них небольшие шарики диаметром около 3 см. Каждый шарик обмокните в сахар, придавите кусочком черного шоколада. Выложите будущее печенье на противень, выстеленный пергаментом. Готовьте десерт в разогретой до 160 градусов духовке 20 минут. Готовому печенью перед подачей к столу дайте полностью остыть.

К слову, черный шоколад для печенья можете заменить молочным. Моим детям он нравится больше. Также вместо него можете использовать «бабочку» грецкого ореха, или вообще никак не украшать выпечку. Даже без украшений она получается очень вкусной и ароматной.