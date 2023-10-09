Описание приготовления:

Пирожки получаются в меру сладкими и мягкими. Если ягоды очень сочные и чтобы потекший сок не мешал формировать пирожки, начинку раскладывайте сначала на один и после изготовления на следующий.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм

Кефир 35 Миллилитров

Яйцo 1 Штука

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Ягоды 150 Грамм

Крахмал 1 Чайная ложка

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

351 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пироги с ягодами»

Приготовьте ингредиенты. Свежие ягоды вымойте и оборвите хвостики.

В миске смешайте муку с разрыхлителем и перетрите в крошку.

В другой миске смешайте кефир, соль, одну чайную ложку сахара и половину размешенного яйца.

Соедините обе массы и быстро замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на шесть частей и скатайте шарики.

Ягоды разрежьте на части, если они большие.

Смешайте ягоды с крахмалом и сахаром.

Из шариков теста сделайте лепешки и разложите ягоды.

Сформируйте пирожки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте верх оставшимся яйцом.

Поставьте пироги в горячую духовку и выкайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Готовые пирожки достаньте из духовки, остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!