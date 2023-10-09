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Пироги с ягодами

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Пироги с ягодами

Описание приготовления:

Пирожки получаются в меру сладкими и мягкими. Если ягоды очень сочные и чтобы потекший сок не мешал формировать пирожки, начинку раскладывайте сначала на один и после изготовления на следующий.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 150 Грамм
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Кефир 35 Миллилитров
  • Яйцo 1 Штука
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Ягоды 150 Грамм
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

351 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пироги с ягодами»

Пироги с ягодами

Приготовьте ингредиенты. Свежие ягоды вымойте и оборвите хвостики.

Пироги с ягодами

В миске смешайте муку с разрыхлителем и перетрите в крошку.

Пироги с ягодами

В другой миске смешайте кефир, соль, одну чайную ложку сахара и половину размешенного яйца.

Пироги с ягодами

Соедините обе массы и быстро замесите мягкое тесто.

Пироги с ягодами

Разделите тесто на шесть частей и скатайте шарики.

Пироги с ягодами

Ягоды разрежьте на части, если они большие.

Пироги с ягодами

Смешайте ягоды с крахмалом и сахаром.

Пироги с ягодами

Из шариков теста сделайте лепешки и разложите ягоды.

Пироги с ягодами

Сформируйте пирожки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте верх оставшимся яйцом.

Пироги с ягодами

Поставьте пироги в горячую духовку и выкайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Готовые пирожки достаньте из духовки, остудите и подавайте к столу.

Пироги с ягодами

Приятного аппетита!

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