Описание приготовления:
Пирожки получаются в меру сладкими и мягкими. Если ягоды очень сочные и чтобы потекший сок не мешал формировать пирожки, начинку раскладывайте сначала на один и после изготовления на следующий.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Масло сливочное 150 Грамм
- Кефир 35 Миллилитров
- Яйцo 1 Штука
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
- Ягоды 150 Грамм
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
351 ккал
Калорийность
4 г
Белки
25 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пироги с ягодами»
Приготовьте ингредиенты. Свежие ягоды вымойте и оборвите хвостики.
В миске смешайте муку с разрыхлителем и перетрите в крошку.
В другой миске смешайте кефир, соль, одну чайную ложку сахара и половину размешенного яйца.
Соедините обе массы и быстро замесите мягкое тесто.
Разделите тесто на шесть частей и скатайте шарики.
Ягоды разрежьте на части, если они большие.
Смешайте ягоды с крахмалом и сахаром.
Из шариков теста сделайте лепешки и разложите ягоды.
Сформируйте пирожки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте верх оставшимся яйцом.
Поставьте пироги в горячую духовку и выкайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Готовые пирожки достаньте из духовки, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!