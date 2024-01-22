Быстрый и невероятно вкусный салат со свеклой. Рецепт из бюджетных продуктов

Бывает, после приготовления салата, он получается невкусным из-за сочетания компонентов или общей консистенции. Такие салаты не хочется есть, поэтому они застаиваются до утилизации в мусор.

В чем причина того, что салат невкусный? Дело в приготовлении ингредиентов. Не все знают, что овощи надо варить в кожуре, а после приготовления остудить. Так они сохраняют свои вкусовые свойства. Остужать следует для того, чтобы холодные продукты не правились под горячими.

Также нарезать продукты в салат стоит одинаково. Иначе будет дисбаланс вкусов, что тоже плохо сказывается на салатах.

Расскажем, как приготовить бюджетный салат.

Ингредиенты для бюджетного салата:

отварная свекла — 1 кг;

яйца — 6 шт.;

картофель — 4 шт.;

кукуруза — 100 г;

майонез — 300 г;

соль — ½ ч.л.

Приготовление бюджетного салата:

Очищаем картофель и натираем на терке по-корейски. В сотейнике разогреваем 100-200 мл растительного масла и обжариваем в нем картофель.

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем небольшими брусочками яйца и отварную очищенную свеклу.

Выкладываем в салатник свеклу, яйца, картофель и кукурузу. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Не забываем посолить салат по вкусу и добавить любимую зелень.

Получается простой вкусный салат из самых доступных продуктов.