Творожное печенье «Розочки» к чаю

Как из 100 г творога испечь практически полный противень вкуснейшего десерта? Проще простого! Для этого лишь надо узнать, как готовится нежное творожное печенье «Розочки», обладающее восхитительным ароматом.

Эта выпечка зачаровывает своим умопомрачительно красивым внешним видом. Цветочки, сделанные из теста, выглядят достаточно натурально. Но главное их преимущество — это, конечно, волшебный вкус.

Как правильно приготовить творожное печенье «Розочки»

Для того чтобы выпечка отличалась очень приятной текстурой, прямо тающей во рту, нужно использовать кухонный комбайн. В нём вы сможете очень быстро сделать основу для рассыпчатых и нежных печенюшек. Если же у вас нет измельчителя, хорошенько поработайте вилкой и разотрите все творожные комочки перед началом формовки десерта.

Ингредиенты

Творог100 г Сливочное масло100 г Яйцо1 шт. Пшеничная мука1 стак. Сахар2,5 ст. л. Корица0,25 ч. л. Разрыхлитель1 ч. л.

Приготовление

Помещаем в чашу измельчителя творог жирностью 5 % и размягченной сливочное масло. Вбиваем яйцо. Всыпаем 2 ст. л. сахара. Измельчаем всё до однородной кремообразной массы. Всыпаем в творожную смесь пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Прокручиваем всё в измельчителе до получения мягкого однородного теста. Помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в морозильную камеру на 30 минут.Разделяем охлажденное тесто на несколько равных частей, каждую из которых раскатываем в тонкий пласт. При помощи кулинарной формы или стакана вырезаем заготовки.Затем выкладываем 4 кружочка в одну линию (внахлест). Скручиваем всё в плотный рулет, формируя валик. Разрезаем его посередине на 2 части одинакового размера. Слегка придавливаем полученные заготовки у основания, немного раскрываем лепестки. 2 «розочки» готовы. Проделываем то же с оставшимся тестом.Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом, соблюдая дистанцию. Посыпаем их молотой корицей и оставшимся сахаром. Отправляем противень в разогретую до 170 градусов духовку на 20–25 минут.

Из данного количества ингредиентов у вас выйдет приблизительно 15–20 печенек (это уже зависит от толщины раскатки теста). Кстати, не забудьте посыпать готовую выпечку сахарной пудрой. Для этого лучше использовать мелкое ситечко.