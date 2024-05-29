Бутерброды с киви: готовим блюдо с оригинальным вкусом

Такие бутерброды украсят праздничный стол и станут оригинальным перекусом.
Сочетание киви и орехово-сырной намазки с чесноком на хрустящем багете — настоящее кулинарное искушение и необычное сочетание вкусов. Приготовьте такие бутерброды и удивите своих родных и близких новым и интересным блюдом. Как его приготовить, рассказала автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день».
Бутерброды с киви
Ингредиенты:
- багет — 1 шт;
- киви — 2 шт;
- орехи — горсть;
- сливочное масло — 50 гр;
- плавленый сыр — 50 гр;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Орехи нарезать ножом размером примерно с рисовое зернышко. Блендером их не нужно измельчать.
В глубокой миске смешать орехи, масло комнатной температуры и сыр. Чеснок пропустить через пресс, добавить майонез и все хорошо перемешать.
Багет порезать на ломтики, поджарить их с обеих сторон на сухой сковороде. Киви нарезать на пластинки. Готовой смесью намазать ломтики багета, сверху положить киви и можно подавать на стол.
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