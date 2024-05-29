Вы будете готовить только так: простой рецепт молоденькой картошечки в сметане

Многие украинцы просто обожают молодую картошку. Попробуйте приготовить его в сметане – этот вкус вас поразит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чеснок придаст пикантности. А укроп – незабываемого аромата. Стоит попробовать Самое вкусное блюдо весны: секретный рецепт идеальных кабачковых оладий Молодой картофель в сметане Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки сметаны 20%;

– 15 граммов чеснока;

– 1 пучок укропа;

– соль, перец, масло по вкусу. Приготовление: Почистьте и отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Процедите и оставьте в кастрюле. Пока варится картофель, нарежьте лук кубиками или полукольцами. Поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте сметану, соль, черный перец и хорошо перемешайте. В отваренный картофель добавьте зажарку, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Накройте крышкой и потрясите кастрюлю несколько секунд, чтобы все смешалось. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить куриный террин, который будет вкуснее, чем колбаса.