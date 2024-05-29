Знаменитый клубничный торт с 1 яйцом. Рецепт без духовки: вкусно и быстро

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Клубничный торт — это десерт, который любят во всём мире. Он сочетает в себе сладость и кислинку, создавая неповторимый вкус.

История этого торта уходит корнями в далёкое прошлое, когда клубника была доступна только богатым людям.

Первые упоминания о клубничном торте можно найти в кулинарных книгах XVIII века. Тогда он представлял собой пирог с клубникой, залитый сладким соусом или кремом. Со временем рецепт менялся и совершенствовался, пока не превратился в тот самый клубничный торт, который мы знаем сегодня.

Сегодня клубничный торт остаётся одним из самых популярных десертов. Его можно встретить в меню ресторанов и кафе по всему миру. А благодаря простоте приготовления, многие хозяйки готовят его дома для своих близких.

Ингредиенты:

клубника — 300 г;

сливочное масло — 20 г;

сахар — 60 г;

яйцо — шт.;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 50 мл;

молока — 100 мл;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 8 г.

Приготовление клубничного торта:

Нарезаем клубнику небольшими кубиками. В сковороде растапливаем сливочное масло, посыпаем его 10 граммами сахара.

Выкладываем в сливочный сахар клубнику.

Несколько минут обжариваем клубнику в сливочном сахаре, помешивая. В это время разбиваем в миску яйцо, высыпаем классический и ванильный сахар, перемешиваем до растворения песчинок.

В яичную смесь выливаем сперва растительное масло, затем молоко, смешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Выливаем тесто в сковороду с клубникой, распределяем его по всей поверхности.

фото: www.youtube.com

Обжариваем торт на среднем огне под крышкой 10-15 минут. Далее переворачиваем торт и жарим еще 5-7 минут.

фото: www.youtube.com

фото: www.youtube.com

В итоге получается красивый клубничный торт. Его можно украсить сахарной пудрой.