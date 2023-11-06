Бюджетный яблочный пирог. Лучший рецепт, который у меня когда-либо был

Яблочные пироги — это достояние всего мира. Уникальные рецепты этой выпечки есть не только в странах СНГ, но и в Европе, и в Америке. Для США яблочные пироги на заре развития страны были буквально единственным десертом.
Иногда люди в городах выживали только благодаря яблокам, которые росли везде. Из яблок и минимального количества теста делали пироги. Нельзя было назвать такую выпечку очень сладкой. Она была важна, чтобы насытиться на предстоящий рабочий день.
Сейчас яблочный пирог — актуальный десерт. Приготовим простой нежный пирог из яблок.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 220 г;
- сливочное масло — 120 г;
- молоко — 250 мл;
- мука — 270 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- яблоки — 2 шт.;
- шоколадные драже — 1 шт.
Приготовление яблочного пирога:
Форму для выпечки смазываем 20 граммами сливочного масла, высыпаем 20 грамм муки по поверхности. В миску разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок, взбиваем смесь до растворения песчинок.
Растапливаем сливочное масло, вливаем вместе с молоком в яичную смесь. Постепенно высыпаем в смесь муку, замешиваем венчиком густое тесто. Высыпаем в тесто разрыхлитель, продолжаем вымешивать.
Выливаем часть теста в форму, распределяем по поверхности. Яблоки делим на тонкие дольки.
Выкладываем яблоки внахлест друг на друга в тесто.
Заливаем яблочный слой второй частью теста.
Посыпаем верхушку пирога сахарным песком, выпекаем при 180 градусах 35 минут.
Пирог получается простой, бюджетный, при этом вкусный и сладкий.
Его приготовление не займет много времени.