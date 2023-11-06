Бюджетный яблочный пирог. Лучший рецепт, который у меня когда-либо был

Яблочные пироги — это достояние всего мира. Уникальные рецепты этой выпечки есть не только в странах СНГ, но и в Европе, и в Америке. Для США яблочные пироги на заре развития страны были буквально единственным десертом.

Иногда люди в городах выживали только благодаря яблокам, которые росли везде. Из яблок и минимального количества теста делали пироги. Нельзя было назвать такую выпечку очень сладкой. Она была важна, чтобы насытиться на предстоящий рабочий день.

Сейчас яблочный пирог — актуальный десерт. Приготовим простой нежный пирог из яблок.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца — 4 шт.;

сахар — 220 г;

сливочное масло — 120 г;

молоко — 250 мл;

мука — 270 г;

разрыхлитель — 8 г;

яблоки — 2 шт.;

шоколадные драже — 1 шт.

Приготовление яблочного пирога:

Форму для выпечки смазываем 20 граммами сливочного масла, высыпаем 20 грамм муки по поверхности. В миску разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок, взбиваем смесь до растворения песчинок.

Растапливаем сливочное масло, вливаем вместе с молоком в яичную смесь. Постепенно высыпаем в смесь муку, замешиваем венчиком густое тесто. Высыпаем в тесто разрыхлитель, продолжаем вымешивать.

Выливаем часть теста в форму, распределяем по поверхности. Яблоки делим на тонкие дольки.

Выкладываем яблоки внахлест друг на друга в тесто.

Заливаем яблочный слой второй частью теста.

Посыпаем верхушку пирога сахарным песком, выпекаем при 180 градусах 35 минут.

Пирог получается простой, бюджетный, при этом вкусный и сладкий.

Его приготовление не займет много времени.