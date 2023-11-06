Школьные котлеты с черным хлебом

В очередной раз мучаясь с младшим сыном над его недоеденным завтраком, я вспоминаю, с каким удовольствием ела мамины школьные котлеты по утрам. Она подогревала их на сковороде вместе с яичницей. Такое блюдо наполняло меня энергией до самого обеда. И зачем я стараюсь готовить для сыновей ежедневно другой завтрак? Всё интереснее и интереснее, как по мне, а они ну никак есть не хотят. Что ни говорите, а в нашем детстве всё было по-другому.

Я выросла в 90-х, поэтому блюдами перебирать возможности не было. В большие праздники мамочка радовала нас с братом «Наполеоном» или медовиком домашнего приготовления, а по выходным — другими десертами из ее советского прошлого. В школе же практически все блюда в столовой мне нравились. Особенно в восторг приводили фирменные котлетки в панировке, которые подавали под соусом с картофельным пюре на гарнир. Это что-то!

Как приготовить те самые школьные котлеты

Рецепт тех самых котлет из советской столовой просочился на просторы Интернета уже давно. Вот только времени проверить его всё не было. И вот в один из вторников (у меня это день заготовок) я решилась на эксперимент. Делюсь лично испробованным рецептом, по которому теперь буду готовить всегда.

Ингредиенты

Говяжий фарш500 г Свиной фарш500 г Хлеб350 г Панировочные сухари по вкусу Соль2 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо2 шт. Лук320 г

Приготовление

Глубокую миску наполните остывшей кипяченой водой. В ней замочите черный или ржаной хлеб. Пока он размокает, смешайте оба вида фарша. К ним добавьте лук, пропущенный через мясорубку или измельченный блендером. Достаньте хлеб из воды, отожмите лишнюю жидкость. Пропустите хлеб через мясорубку. Добавьте к смеси ингредиентов соль и перец. Туда же отправьте два сырых яйца. Перемешайте фарш на котлеты до однородного состояния.Теперь приступайте к формовке котлет. Делайте это слегка мокрыми руками. Возьмите немного фарша в ладонь, отбейте котлету и придайте ей форму. Затем запанируйте заготовку в сухарях. Их лучше высыпать на плоское блюдо. Готовьте котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжаривайте их с обеих сторон до аппетитной румяности. Блюдо готово!

Теплые котлеты подавайте к столу вместе с картофельным пюре или гречневой кашей. Обычно я поливаю школьные котлеты пикантным хреновым соусом. Но это по желанию. А как вы готовите котлеты для своей семьи? Делитесь своим ходовым рецептом!