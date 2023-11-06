Описание приготовления:

Такие пирожки с фуршетного стола исчезают в первую очередь. Сегодня я делала пирожки с рыбой, поэтому придала форму рыбки. Сделать ее совсем не сложно. Сформируйте обычные пирожки и выложите швом вниз. Затем немного оттяните один край и разрежьте пополам. Перекрестите полоски — это хвост. При помощи ножниц сделайте плавниковые разрезы. Отчертите ножом полоску, отделяя голову.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Молоко 140 Миллилитров

Сахар 20 Грамм

Соль 2 Грамма (в тесто)

Дрожжи 15 Грамм (свежие)

Масло растительное 55 Грамм (без запаха и вкуса)

Яйцо 1 Штука

Мука 280 Грамм

Лосось 300 Грамм (филе)

Соевый соус 2 Ст. ложки

Яблоки 100 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Горошек чёрного перца 3 Штуки

Соль По вкусу (в начинку)

Количество порций 5

Калорийность

100 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мини-пирожки с лососем "Сяду на пенек, съем пирожок"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мини-пирожков с лососем "Сяду на пенек, съем пирожок".

Молоко немного подогрейте, добавьте соль, сахар, живые дрожжи и перемешайте до однородности.

Разбейте в миску яйцо, влейте растительное масло и перемешайте. Просейте в жидкую основу частями муку и замесите мягкое не липкое тесто. Сформируйте из теста колобок и выложите в смазанную маслом глубокую миску и накройте. Уберите в тёплое место на 40-60 минут для подъёма.

Пока тесто подходит, сделайте начинку. Лосось залейте холодной водой, добавьте соль, черный перец горошком и лавровый лист. Отварите рыбу до готовности, достаньте и остудите.

Репчатый лук почистите и мелко нарежьте. В сковороде нагрейте растительное масло и выложите лук. Обжаривайте лук в течение 5-7 минут, перемешивая, до мягкого состояния.

Раскрошите лосось, удаляя оставшиеся косточки. Добавьте к нему обжаренный лук и натертое на мелкой тёрке яблоко без кожуры. Всё поперчите, влейте соевый соус и перемешайте.

Подошедшее тесто переложите на посыпанную мукой рабочую поверхность, разделите его на маленькие части и скатайте шарики. Накройте их и дайте подойти. Примерно 10-15 минут.

Раскатайте каждый шарик в лепешку и разложите начинку.

Сделайте маленькие пирожки и выложите на противень застеленный пергаментом смазанный растительным маслом. Накройте пирожки и дайте подойти в течение 10-15 минут.

Выпекайте пирожки в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности и золотистой корочки. Готовые пирожки смажьте растительным маслом, накройте и дайте им отпыхнуть 10 минут.

Приятного аппетита!