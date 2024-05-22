Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с чабрецом и душицей. В качестве подсластителя можно использовать сахар, сладкий сироп или мед. Вместо сухого чабреца можно использовать свежую зеленую веточку. Также для аромата в чай можно добавить свежую мяту, если любите. Чай получается очень ароматным и слегка пряным.
Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 10 Грамм
- Вода 500 Миллилитров
- Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)
- Чабрец 1 Чайная ложка (сухой)
- Душица 1 Чайная ложка (сушеная)
- Подсластитель жидкий По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
5 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай с чабрецом и душицей»
Подготовьте все ингредиенты.
В заварочный чайник добавьте черный листовой чай, душицу и чабрец.
Отрежьте кружочек лимона и добавьте его в чайник.
Влейте горячую воду.
Накройте заварочный чайник крышкой, дайте настояться 10-15 минут. Чтобы чай не остывал, можно укутать чайник в кухонное полотенце. После добавьте подсластитель по вкусу.
Чай с чабрецом и душицей готов!