Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с чабрецом и душицей. В качестве подсластителя можно использовать сахар, сладкий сироп или мед. Вместо сухого чабреца можно использовать свежую зеленую веточку. Также для аромата в чай можно добавить свежую мяту, если любите. Чай получается очень ароматным и слегка пряным.

Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Лимон 10 Грамм

Вода 500 Миллилитров

Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)

Чабрец 1 Чайная ложка (сухой)

Душица 1 Чайная ложка (сушеная)

Подсластитель жидкий По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

5 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с чабрецом и душицей»

Подготовьте все ингредиенты.

В заварочный чайник добавьте черный листовой чай, душицу и чабрец.

Отрежьте кружочек лимона и добавьте его в чайник.

Влейте горячую воду.

Накройте заварочный чайник крышкой, дайте настояться 10-15 минут. Чтобы чай не остывал, можно укутать чайник в кухонное полотенце. После добавьте подсластитель по вкусу.

Чай с чабрецом и душицей готов!