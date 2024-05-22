Рецепт: Закуска-салат «Грибная» — Вешенки с красным болгарским перцем

Ингредиенты:
вешенки — 500 гр;
болгарский перец красный — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
соевай соус — 2 ст ложки;
чеснок — 2 дольки;
масло растительное — 2 ст ложки
Способ приготовления: Часто этим рецептом я готовила шампиньоны, но в этот раз решила сделать салат — закуску из вешенок.
Оказалось очень вкусно, даже вкуснее, чем с шампиньонами.
Отличная грибная закуска получается.
Грибной вкус вешенок, яркие кусочки красного болгарского перца, едва заметный соевый аромат.
Для начала вешенки хорошо промываем и, опустив в кипящую подсоленную воду, отвариваем «куст» вешенок целиком.
Варим вешенки минут десять, не больше.
Промываем в дуршлаге холодной водой, и начинаем их нарезать.
Сразу встаёт вопрос, съедобны ли ножки вешенок и можно ли их кушать?
Ответ таков: если вы хотите, чтобы грибы были нежнее, то используйте только шляпки вешенок.
Если не боитесь лёгкой хрустиночки в грибной закуске, то нарезайте вешенки целиком.
Шляпка вешенки плавно переходит в ножку. Ножка гриба такая же съедобная и полезная, но более жёсткая, чем шляпка. И кстати, клетчатки в ножке гриба даже больше, чем в нежной шляпке.
Поэтому я сегодня готовлю вешенки прямо со шляпкой, поэтому я вешенки предварительно отварила.
И ещё один нюанс: ножки вешенки нарезайте очень мелко, гораздо мельче, чем шляпки гриба.
Лук нарезаем полукольцами и кладём его на сковороду с разогретым растительным маслом.
На слегка обжаренный лук, выкладываем нарезанные вешенки, перемешиваем и обжариваем минут пять вместе.
Нарезаем мелким кубиком сладкий красный болгарский перец.
Выкладываем перец к обжаренным с луком грибам.
Снова жарим минут семь.
В маленькую мисочку выдавливаем две дольки чеснока, вливаем одну или две столовые ложки соевого соуса.
Перемешиваем и добавляем соевый соус с чесноком к жаренным вешенки.
Солить грибы не надо, ведь соевый соус даст свою солоноватость.
Если будете готовить вешенки без соевого соуса, то солить тоже в самом конце готовки от, чтобы вешенки не дали лишнюю водянистость.
Вкусная закуска » Грибная из вешенок с болгарским перцем» готова.
При подаче можно посыпать грибную закуску белым кунжутом.
Очень вкусная и быстрая в приготовлении грибная закуска готова!
Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
Готовьте с радостью и с любовью!
Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.