Рецепт: Закуска-салат «Грибная» — Вешенки с красным болгарским перцем

Ингредиенты:

вешенки — 500 гр;

болгарский перец красный — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

соевай соус — 2 ст ложки;

чеснок — 2 дольки;

масло растительное — 2 ст ложки

Способ приготовления: Часто этим рецептом я готовила шампиньоны, но в этот раз решила сделать салат — закуску из вешенок.

Оказалось очень вкусно, даже вкуснее, чем с шампиньонами.

Отличная грибная закуска получается.

Грибной вкус вешенок, яркие кусочки красного болгарского перца, едва заметный соевый аромат.

Для начала вешенки хорошо промываем и, опустив в кипящую подсоленную воду, отвариваем «куст» вешенок целиком.

Варим вешенки минут десять, не больше.

Промываем в дуршлаге холодной водой, и начинаем их нарезать.

Сразу встаёт вопрос, съедобны ли ножки вешенок и можно ли их кушать?

Ответ таков: если вы хотите, чтобы грибы были нежнее, то используйте только шляпки вешенок.

Если не боитесь лёгкой хрустиночки в грибной закуске, то нарезайте вешенки целиком.

Шляпка вешенки плавно переходит в ножку. Ножка гриба такая же съедобная и полезная, но более жёсткая, чем шляпка. И кстати, клетчатки в ножке гриба даже больше, чем в нежной шляпке.

Поэтому я сегодня готовлю вешенки прямо со шляпкой, поэтому я вешенки предварительно отварила.

И ещё один нюанс: ножки вешенки нарезайте очень мелко, гораздо мельче, чем шляпки гриба.

Лук нарезаем полукольцами и кладём его на сковороду с разогретым растительным маслом.

На слегка обжаренный лук, выкладываем нарезанные вешенки, перемешиваем и обжариваем минут пять вместе.

Нарезаем мелким кубиком сладкий красный болгарский перец.

Выкладываем перец к обжаренным с луком грибам.

Снова жарим минут семь.

В маленькую мисочку выдавливаем две дольки чеснока, вливаем одну или две столовые ложки соевого соуса.

Перемешиваем и добавляем соевый соус с чесноком к жаренным вешенки.

Солить грибы не надо, ведь соевый соус даст свою солоноватость.

Если будете готовить вешенки без соевого соуса, то солить тоже в самом конце готовки от, чтобы вешенки не дали лишнюю водянистость.

Вкусная закуска » Грибная из вешенок с болгарским перцем» готова.

При подаче можно посыпать грибную закуску белым кунжутом.

Очень вкусная и быстрая в приготовлении грибная закуска готова!

Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Готовьте с радостью и с любовью!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.