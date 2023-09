Чай улучшает умственные способности: правда ли это?

Диетолог Триста Бест в интервью для издания Eat This, Not That напомнила о пользе чая для мозга. По словам врача, обогащенный полезными микроэлементами напиток способен улучшить когнитивные способности человека.

Чай работает как стимулятор мозговой активности за счет содержания аминокислоты L-теанин. Это вещество взаимодействует с кофеином, который также входит в состав чая, и заряжает организм энергией, помогает человеку лучше концентрироваться на интеллектуальной работе, принимать нестандартные решения и запоминать новую информацию. Врач отметила, что для достижения такого эффекта нужно употреблять черный или зеленый чай ежедневно.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов рассказал о не самых известных свойствах чая. По словам эксперта, напиток защищает органы зрения от различных заболеваний, в том числе от катаракты.

Также чай, по мнению ученых, способствует увеличению продолжительности жизни. Читайте об этом в материале «3 рецепта чая долгожителей: что эксперт рекомендовал пить для продления молодости?».