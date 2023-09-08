Что приготовить из вчерашней гречки: забытый рецепт гречаников, который так любили наши предки

У нас также часто остается уже готовая гречка, а разогретое блюдо на следующий день уже не очень хочется есть. Что делать? У нас есть рецепт гречаников, которые отлично подойдут для вчерашней каши.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Гречаники – древнее украинское блюдо, которое так любили наши предки. Их легко готовить, ведь большинство ингредиентов просто смешать и обжарить небольшие котлеты.

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Также это отличный вариант для использования вчерашней каши – гречки. Она идеально подходит к этому блюду.

Рецепт гречаников

Время: 45 минут

Ингредиенты:

– вчерашняя гречка;

– мясной фарш;

– репчатый лук;

– тыква или кабачок;

– морковь;

– яйцо;

– манная крупа;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты вместе: нарезаем мелкими кубиками лук, натираем для сочности кабачок или тыкву, добавляем морковь. Сдабриваем специями и перемешиваем до однородной, густой консистенции.

Формируем шарики и запекаем на пергаменте в разогретой духовке при 200 градусах около 30 минут. Время зависит от размеров ваших шариков.

Далее перекладываем гречневые на сковороду и тушим с любимым соусом: томатным или сливочным. Гречневые можно просто так есть с салатом, или просто сверху класть на хлебчик.

Приятного аппетита!

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