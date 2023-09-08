ГлавнаяРецептыЧто приготовить из вчерашней гречки: забытый рецепт гречаников, который так любили наши предки Что приготовить из вчерашней гречки: забытый рецепт гречаников, который так любили наши предки На чтение: 1 минута У нас также часто остается уже готовая гречка, а разогретое блюдо на следующий день уже не очень хочется есть. Что делать? У нас есть рецепт гречаников, которые отлично подойдут для вчерашней каши. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гречаники – древнее украинское блюдо, которое так любили наши предки. Их легко готовить, ведь большинство ингредиентов просто смешать и обжарить небольшие котлеты. Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу Также это отличный вариант для использования вчерашней каши – гречки. Она идеально подходит к этому блюду. Рецепт гречаников Время: 45 минут Ингредиенты: – вчерашняя гречка; – мясной фарш; – репчатый лук; – тыква или кабачок; – морковь; – яйцо; – манная крупа; – масло; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Смешиваем все ингредиенты вместе: нарезаем мелкими кубиками лук, натираем для сочности кабачок или тыкву, добавляем морковь. Сдабриваем специями и перемешиваем до однородной, густой консистенции. Формируем шарики и запекаем на пергаменте в разогретой духовке при 200 градусах около 30 минут. Время зависит от размеров ваших шариков. Далее перекладываем гречневые на сковороду и тушим с любимым соусом: томатным или сливочным. Гречневые можно просто так есть с салатом, или просто сверху класть на хлебчик. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить карпатские лиганцы с сыром. Поделитесь с друзьями