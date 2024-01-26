Пробовали ли вы добавлять уксус в тесто во время замешивания теста на чебуреки? Если да, тогда вы знаете, насколько вкусной выходит такая закуска. Ее пузырчатое и хрустящее тесто, сдерживающее сочную и ароматную начинку внутри, — что-то нереальное! Рассказываем, как же приготовить идеальные чебуреки на воде с уксусом.

Если вы хотите, чтобы начинка была максимально сочной, обязательно добавьте к свиному фаршу измельченный лук. Также не забудьте влить к нему немного воды. Количество жидкости мы указываем приблизительное, так как вам необходимо будет ориентироваться на сочность самого мяса для чебуреков.

Как приготовить отменные чебуреки на воде с уксусом

Чтобы тесто получилось таким, как следует, его нужно хорошенько вымешать. Оно должно выйти упругим, эластичным и плотным. В другом случае во время тонкой раскатки тесто не сохранит свою целостность и не сможет удержать сочный фарш.

Ингредиенты

Пшеничная мука470 г Вода350 мл Подсолнечное масло120 мл Соль1,5 ч. л. Уксус0,5 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Свиной фарш400 г Лук100 г

Приготовление

В глубокую емкость влейте 250 мл воды комнатной температуры. Всыпьте 1 ч. л. соли. Влейте 15 мл подсолнечного масла и столовый уксус. Тщательно перемешайте всё до однородности.Просейте пшеничную муку. Постепенно всыпьте ее к уксусной смеси. Замешайте тесто. Соберите его в ком и переложите на рабочую поверхность. Вымешивайте тесто в течение 5 минут (при необходимости добавьте еще немного муки). Оно должно получиться плотным. Затем округлите тесто. Поместите его в полиэтиленовый пакет и оставьте при комнатной температуре на полчаса. Приготовьте начинку. Очистите репчатый лук. Измельчите его с помощью мясорубки или мелкой терки. Добавьте лук к свиному фаршу. Всыпьте к мясу соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешайте. Влейте к мясному фаршу 100 мл холодной воды. Снова всё перемешайте.Разделите тесто на 12 частей одинакового размера, из каждой сформируйте шарик. Раскатайте их в тонкие круги диаметром приблизительно 25 см. На одну половину каждой полученной заготовки выложите по 1 ст. л. мясной начинки. Равномерно ее распределите, не доходя до краев. Сверху накройте фарш второй половиной теста.Тщательно защипните края, придавливая их пальцами. Сформируйте таким образом 12 чебуреков с мясной начинкой.Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом (его высота должна быть 1,5–2 см). Обжарьте чебуреки до золотистости с двух сторон. Выложите их на бумажное полотенце для удаления излишков масла.

Формируя чебуреки, не забывайте, что нужно выпускать воздух во время защипывания их краев. Тесто и мясная начинка должны образовать одно целое. Вот тогда вы получите самую лучшую закуску.