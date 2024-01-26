Вкуснее чебуреков и пирогов. Необычная закуска с сюрпризом: рецепт за 20 минут

Пирожки считаются самым базовым блюдом, которое известно человечеству. Выпекать пироги начали в глубокой древности. До историков дошли сведения о том, что фараон Рамзес III любил выпечку. В древних кулинарных трудах описано, как фараону готовили пирожки. Причем обязательно начинкой должно было служить мясо. Есть предположения, что тесто не было съедобным. Оно служило как каркас для запекания мясной начинки.

Позднее пироги стали выпекать во всех странах. В каждом государстве существовал свой способ выпечки. В зависимости от экономической ситуации, выпекали пирожки то с овощами, то с мясом.

Расскажем, как приготовить быстрые пирожки с творогом.

Ингредиенты теста для пирожков:

Мука – 300 г;

Кефир – 200 г;

Сода – 1 ч.л.;

Сахар – 1 ст.л.;

Соль – 1 ч.л.;

Растительное масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Помидоры – 3 шт.;

Творог – 180 г;

Зелень – 2 ст.л.;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление пирожков с творогом:

В миску с теплым кефиром высыпаем соду, ожидаем, пока смесь будет пениться. Высыпаем к кефиру соль и сахар, перемешиваем.

Просеиваем в кефир муку и замешиваем липкое тесто.

Вливаем к тесту растительное масло, вымешиваем и оставляем под целлофаном на 20 минут в тепле. В это время в творог пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Нарезаем тонкими пластинами помидоры. Тесто делим поровну и раскатываем в два тонких пласта.

Выкладываем на пласт помидоры, а на помидоры начинку в виде творога.

Заранее в творог высыпаем зелень и соль, смешиваем.

Накрываем начинку вторым пластом теста, вырезаем круги с начинкой и помидорами, запечатываем края теста.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

В итоге мы имеем необычные пирожки с помидорами и творогом.

Это сытный перекус для завтрака и полдника.