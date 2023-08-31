Рецепт: Шницель из фарша — Из смешанного фарша.

Ингредиенты:

свинина — 150 г;

говядина — 100 г;

грудка куриная — 150;

панировочные сухари — 0,5 ст.;

сливки 10% — 50 мл;

соль и специи — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

яйца куриные — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

Сегодня я решила приготовить на ужин шницель из фарша.

В морозилке осталось понемногу свинины, говядины и куриной грудки.

Чтобы использовать все мясо одновременно, перемолола его в фарш и сделала шницель.

Мой набор продуктов.

Мясо смолола в мясорубке.

Лук также смолола в мясорубке.

Фарш посолила, поперчила, добавила примерно 50 мл 10% сливок (можно заменить молоком или просто водой).

И хорошо перемешала.

Можно, конечно, скатать из фарша шарики и расплющить их в лепешки.

Но можно сделать шницель круглым и ровным.

Для этого я просто обрезала пластиковую бутылку с двух сторон. Получилась прозрачная «форма».

Фарш в ней я утрамбовала стаканом .

Эти четыре порции убрала в заморозку.

Оставшиеся две приготовила на ужин.

В тарелку разбила яйцо.

И вилкой слегка взбила.

Каждый шницель вначале с двух сторон хорошо обмакиваю в яйце, затем обваливаю в панировочных сухарях.

Панировочные сухари делаю из сухого белого батона сама. Натираю на терке и храню в стеклянной банке.

Затем на раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываю шницели. Они отлично держат форму.

Обжариваю по несколько минут с каждой стороны до образования румяной корочки.

На гарнир подойдет практически все.

Можно просто дополнить шницель из фарша свежими овощами.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.