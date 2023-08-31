Рецепт: Шницель из фарша — Из смешанного фарша.

Ингредиенты:
свинина — 150 г;
говядина — 100 г;
грудка куриная — 150;
панировочные сухари — 0,5 ст.;
сливки 10% — 50 мл;
соль и специи — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
яйца куриные — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Сегодня я решила приготовить на ужин шницель из фарша.
В морозилке осталось понемногу свинины, говядины и куриной грудки.
Чтобы использовать все мясо одновременно, перемолола его в фарш и сделала шницель.
Мой набор продуктов.
Мясо смолола в мясорубке.
Лук также смолола в мясорубке.
Фарш посолила, поперчила, добавила примерно 50 мл 10% сливок (можно заменить молоком или просто водой).
И хорошо перемешала.
Можно, конечно, скатать из фарша шарики и расплющить их в лепешки.
Но можно сделать шницель круглым и ровным.
Для этого я просто обрезала пластиковую бутылку с двух сторон. Получилась прозрачная «форма».
Фарш в ней я утрамбовала стаканом .
Эти четыре порции убрала в заморозку.
Оставшиеся две приготовила на ужин.
В тарелку разбила яйцо.
И вилкой слегка взбила.
Каждый шницель вначале с двух сторон хорошо обмакиваю в яйце, затем обваливаю в панировочных сухарях.
Панировочные сухари делаю из сухого белого батона сама. Натираю на терке и храню в стеклянной банке.
Затем на раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываю шницели. Они отлично держат форму.
Обжариваю по несколько минут с каждой стороны до образования румяной корочки.
На гарнир подойдет практически все.
Можно просто дополнить шницель из фарша свежими овощами.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.