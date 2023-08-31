Касательно этого рецепта скажу лишь одно: проще десерта не сыскать! Готовится этот заливной пирог на ряженке ровно 7 минут + время на выпечку. Ароматные яблоки в невесомом бисквитном тесте — что может быть лучше? Готовый пирог прекрасно сочетается с прохладным компотом, чаем, кофе и какао.

Бисквит на основе ряженки получается достаточно воздушным, но немного плотнее. Такая структура делает его непохожим на другие изделия с яблоками. Пирог остается нежным и пружинистым даже на второй или третий день. Также вы можете смело экспериментировать с начинками для него. Груши, изюм, орехи, персики, вишни — добавляйте то, что нравится. Десерт, все равно, получится вкусным и с первого раза!

Заливной пирог на ряженке с яблоками: моменты приготовления

Яблоки можете резать как кубиками, так и слайсами. Желательно, использовать кисло-сладкие сорта. Если плоды оказались кисловатыми, добавьте в тесто чуть больше сахара. Если, наоборот, слишком сладкими, то подсластителя понадобится меньше. Ряженку лучше брать 4 %. Достаньте ее из холодильника за полчаса до приготовления.

Ингредиенты

Яблоко3 шт. Пшеничная мука260 г Сахар180 г Ряженка150 мл Яйцо3 шт. Разрыхлитель8 г Корица по вкусу

Приготовление

Яйца разбейте в глубокую мисочку и взбейте миксером до появления густой пены. Аккуратно влейте ряженку. Продолжайте взбивать, чтобы масса стала однородной. В этот раз можно обойтись и без миксера, достаточно венчика. Муку смешайте с разрыхлителем и обязательно просейте сквозь сито, иначе готовый пирог получится забитым. Добавьте муку с разрыхлителем во взбитую белковую массу. Возможно, тесто получится слишком жидким, тогда всыпьте еще немного муки. Вымытые яблоки обсушите, разрежьте пополам, очистите от семян, измельчите на небольшие кусочки. Шкурку лучше не снимать, чтобы кусочки оставались цельными. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом (смальцем или подсолнечным маслом). На дно выложите часть яблочных долек, посыпьте корицей. Залейте половиной теста. Разровняйте, чтобы фруктов не было видно. Затем выложите остальные яблоки, снова посыпьте корицей и вылейте оставшееся тесто. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов, поставьте форму и запекайте 40 минут. Первые 25 минут духовку открывать нельзя, потому что тесто осядет. Когда выключите духовку, сразу пирог не доставайте. Пусть еще постоит минут 10. Переверните изделие на тарелку, чтобы яблоки оказались сверху и подавайте к столу.

Яблочный заливной пирог готовится быстро, поскольку не требует длительного замеса теста. Он подойдет в качестве завтрака или быстрого десерта для всей семьи. Остывший пирог можно украсить просто пудрой или полить шоколадной глазурью. Напомним, ранее мы писали, как приготовить глазурь, в которой можно увидеть свое отражение.