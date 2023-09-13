Рецепт нового салата. Эти продукты всегда есть в холодильнике: вкусно, сытно и быстро

Готовкой салатов, как правило, все начинают заниматься ближе к зиме и осени. Летом особых трудностей с готовкой данного блюда нет, так как есть свежие овощи. Летние салаты получаются легкими и освежающими. Функция зимних салатов отличается от летних.

Дело в том, что зимние салаты более сытные и нажористые. В них больше майонеза, преобладают мясные ингредиенты, соленья и яйца. Самым популярным салатом на зиму считается Оливье.

Покажем еще один способ приготовления зимнего салата.

Ингредиенты для салата:

яйца — 4 шт.;

огурец — шт.;

сыр — 140 г;

кукуруза — 160 г;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — ч. л.;

лимонный сок;

соль — ⅓ ч. л.;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок.

Приготовление салата:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем, нарезаем маленьким кубиком и отправляем в миску. Также маленьким кубиком нарезаем огурец и сыр, смешиваем с яйцами.

Шинкуем мелко зеленый лук и укроп, вместе с кукурузой выкладываем в салат. Для заправки смешиваем сметану с горчицей, выжимаем туда сок пары долек лимона.

Смешиваем компоненты для заправки, добавляем в салат.

Солим салат, перемешиваем ингредиенты.

Можно выложить салат в специальное маленькое кольцо, чтобы придать ему форму.

Так при подаче салат будет выглядеть красиво и оригинально.