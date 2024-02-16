Описание приготовления:

Черный глинтвейн отлично прогревает организм, усиливает кровообращение, препятствует простуде и ОРВИ. Имейте в виду, напиток содержит алкоголь, поэтому лучше всего варить его вечером, собирая за ужином своих родных и друзей!

Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн

Состав / Ингредиенты:

Вино красное 500 Миллилитров (крепленое, у меня "Кагор")

Сок 300 Миллилитров (из черной смородины)

Яблоко 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Мандарин 2 Штуки

Корица молотая 1/2 Чайных ложки (палочки)

Лавровый лист 1 Штука

Корица 2 Штуки

Гвоздика 2 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

65 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черный глинтвейн»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вино используйте крепленое. Фрукты выбирайте по своему вкусу. Если вино слишком сладкое, то можно добавить лимон либо лайм.

Влейте сок черной смородины в казан или кастрюлю. Очистите от кожуры мандарины и удалите белые ворсистые нити. Отделите дольки и добавьте в емкость. Апельсин очистите и удалите белый слой, нарежьте на кусочки дольки и добавьте в сок.

Промойте яблоко и разрежьте на четыре части, вырежьте семенные блоки. Промойте и нарежьте дольками. Добавьте вместе с лавровым листом, гвоздикой, корицей в емкость.

Поместите емкость на плиту и доведите сок до кипения.

Влейте вино и слегка прогрейте, но не доводите до кипения. Выключите нагрев и накройте емкость крышкой. Пропарьте 5 минут, чтобы фрукты и специи отдали свой аромат вину.

Разлейте горячий черный глинтвейн в стаканы или чашки и подайте к столу. Дегустируйте его только в горячем виде.