ГлавнаяРецептыВы будете готовить это не раз: элементарный рецепт Карааге – сочной курочки по-японски Вы будете готовить это не раз: элементарный рецепт Карааге – сочной курочки по-японски На чтение: 1 минута Японцы – настоящие мастера лаконичности. Их рецепты часто простые и очень быстрые. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это можно сказать и о Карааге. Несмотря на свое необычное название, это блюдо не является очень экзотическим Стоит попробовать Главное – не проглотите язык: рецепт самого вкусного тушеного мяса из Кирилловки Простой рецепт курочки по-японски Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 9 столовых ложек соевого соуса; – 3 столовые ложки мирина; – соль, черный молотый перец, чеснок молотый по вкусу; – 1 килограмм филе бедра; – 4 столовые ложки кукурузной муки; – 6 столовых ложек пшеничной муки. Приготовление: Смешайте в миске соевый соус, мирин, соль, перец и молотый чеснок. Курицу нарежьте пополам, перемешайте филе в маринаде и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на целый день. В другую большую миску добавьте кукурузную и пшеничную муку. Перемешайте. Курицу обваляйте в муке. В хорошо разогретом масле обжарьте филе примерно 4 – 5 минут. Достаньте курицу и положите на бумажные полотенца, чтобы они впитали масло. Подавайте с любимым гарниром или соусом. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом. Поделитесь с друзьями