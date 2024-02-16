Заварные блины на молоке с кипятком – это очень вкусный и привлекательный продукт для вашего семейного стола. Подавайте угощение к завтраку, обеду или в качестве перекуса. Для приготовления берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов тонких блинов на молоке с дырочками с пошаговыми фотографиями.

Заварные тонкие блины на молоке с дырочками

Заварные тонкие блины на молоке с дырочками – это отличная кулинарная идея для вашего большого семейного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 1 ст.

Молоко коровье 1 ст.

Кипяток 1 ст.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 3 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Масло сливочное 2 ст.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 35 мин.

Как испечь заварные блины на молоке с кипятком? Подготовим необходимые продукты по списку. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сюда соль и сахар. Взбиваем венчиком до однородности. В яичную смесь вливаем половину теплого молока, перемешиваем венчиком. Также сюда просеиваем муку через мелкое металлическое сито. Вымешиваем тесто до исчезновения комочков и вливаем оставшееся молоко. Тонкой струей вливаем сюда кипяток и постоянно перемешиваем тесто. Дополняем его растопленным сливочным маслом, снова перемешиваем и оставляем отдыхать на 10 минут. Разогреваем сковороду, обмазываем ее растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности и обжариваем румяные блины с обеих сторон. Заварные тонкие блины на молоке с дырочками готовы. Подавайте к столу!

Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком

Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко коровье – 1 л.

Кипяток – 0,3 ст.

Ванилин – 1 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Яйцо – 4 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль, сахар и ванилин для аромата. Взбиваем до однородности.

Шаг 2. Также сюда вливаем молоко и продолжаем взбивать заготовку.

Шаг 3. Просеиваем в жидкую смесь пшеничную муку и перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Дополняем тесто кипятком и растительным маслом, перемешиваем до однородности.

Шаг 5. Разогреваем сковороду, обмазываем ее маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие блины до румянца.

Шаг 6. Блины складываем друг на друга и закрываем крышкой, чтобы они не были сухими.

Шаг 7. Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком готовы. Скорее пробуйте!

Блины «Три стакана» на молоке с кипятком

Блины «Три стакана» на молоке с кипятком выходят очень тонкими, ажурными и привлекательными. Приготовить их в домашних условиях очень просто. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Кипяток – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, добавляем к ним соль и сахар, после вливаем растительное масло.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком до полной однородности.

Шаг 3. Не прекращаем взбивать и вливаем сюда кипяток, затем сразу вливаем холодное молоко.

Шаг 4. Просеиваем муку в указанном количестве.

Шаг 5. Вымешиваем тесто до полного исчезновения мучных комочков.

Шаг 6. Далее из этого теста жарим румяные блинчики на сковороде, смазанной маслом перед жаркой первого блина. Готовим, примерно по 30 секунд с каждой стороны.

Шаг 7. Блины «Три стакана» на молоке с кипятком готовы. Угощайтесь!

Блины на молоке с кипятком без яиц

Блины на молоке с кипятком без яиц получаются очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Кипяток – 0,5 ст.

Сода – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Теплое молоко вливаем в глубокую миску. Добавляем сюда сахар и соду, перемешиваем.

Шаг 2. Также в заготовку вливаем растительное масло.

Шаг 3. Просеиваем необходимое количество муки. Дальше перемешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Шаг 4. Вливаем сюда кипяток и продолжаем вымешивать.

Шаг 5. В конце вмешиваем уксус. Он даст реакцию с содой и блины выйдут более воздушными.

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто, распределяем его по всей поверхности.

Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Блины на молоке с кипятком без яиц готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Заварные блины на 500 мл молока с кипятком

Заварные блины на 500 мл молока с кипятком – это интересная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Молоко коровье – 500 мл.

Кипяток – 250 мл.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску. Сюда же отправляем соль, сахар и соду.

Шаг 2. Прогреваем указанное количество молока.

Шаг 3. Вливаем теплое молоко в муку и начинаем вымешивать.

Шаг 4. В полученную смесь разбиваем куриные яйца и снова вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Далее сюда вливаем кипяток и сразу же все взбиваем.

Шаг 6. Получаем однородное жидкое тесто и даем ему отдохнуть 30 минут.

Шаг 7. Перед готовкой в тесто вливаем растительное масло и перемешиваем.

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазывая ее кусочком сливочного масла, перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон.

Шаг 9. Заварные блины на 500 мл молока с кипятком готовы. Подавайте к столу, дополнив сливочным масло или вареньем!

Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем

Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Кипяток – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль и сахар. Взбиваем венчиком около 5 минут.

Шаг 2. В полученную смесь вливаем крутой кипяток и сразу же перемешиваем, далее вливаем молоко.

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Вымешиваем однородное тесто без комочков. Вливаем в него оливковое масло и снова перемешиваем.

Шаг 5. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто, обмазываем его по всей поверхности.

Шаг 6. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. Так же поступаем и с остальным тестом.

Шаг 7. Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем готовы. Подавайте к столу с любимыми дополнениями!

Дрожжевые заварные блины на молоке

Дрожжевые заварные блины на молоке выходят очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 6 ст.л.

Молоко коровье – 0,5 ст.

Кипяток – 0,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.

Сметана – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество всех ингредиентов.

Шаг 2. В глубокой посуде соединяем сахар и сухие дрожжи.

Шаг 3. Вливаем сюда теплое молоко и также добавляем соль. Перемешиваем.

Шаг 4. Отдельно взбиваем яйцо и выливаем в основную заготовку, перемешиваем все вместе.

Шаг 5. Дополняем полученную смесь сметаной.

Шаг 6. Сюда же вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Шаг 7. Просеиваем в заготовку муку через мелкое металлическое сито.

Шаг 8. Вымешиваем тесто до исчезновения мучных комочков.

Шаг 9. Вливаем тонкой струей кипяток и постоянно помешиваем.

Шаг 10. Готовое тесто оставляем в теплом месте на 30 минут, прикрыв пищевой пленкой.

Шаг 11. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто, распределяем его по всей поверхности.

Шаг 12. Жарим тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 13. Дрожжевые заварные блины на молоке готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Ажурные блины на молоке и кипятке с содой

Ажурные блины на молоке и кипятке с содой выходят очень тонкими и привлекательными. Вы можете подавать их к столу, дополнив сливочным маслом, вареньем и другими продуктами по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитные блины по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Молоко коровье – 2 ст.

Кипяток – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сода – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, дополняем их сахаром и солью.

Шаг 2. Взбиваем яйца с сухими продуктами до однородности.

Шаг 3. Далее сюда вливаем молоко и растительное масло, снова все перемешиваем и просеиваем муку.

Шаг 4. Вымешиваем тесто до исчезновения комочков и добавляем соду, гашеную уксусом.

Шаг 5. Взбиваем тесто миксером и постепенно вливаем сюда кипяток. Получаем однородное жидкое тесто.

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 7. Ажурные блины на молоке и кипятке с содой готовы. Подавайте к столу!

Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке

Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке – это отличная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 400 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Кипяток – 150 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сюда сахар и соль.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и вливаем половину теплого молока.

Шаг 3. Перемешиваем нашу заготовку.

Шаг 4. Теперь сюда просеиваем муку через мелкое металлическое сито.

Шаг 5. Также вливаем оставшееся молоко.

Шаг 6. Продолжаем все перемешивать и тонкой струей вливаем кипяток.

Шаг 7. В готовое однородное тесто вливаем растительное масло, перемешиваем и даем ему немного отдохнуть. Далее из этого теста обжариваем румяные блины на тонкой сковороде.

Шаг 8. Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке готовы. Скорее пробуйте!

Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками

Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками получаются очень вкусными и привлекательными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления аппетитных блинов используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко коровье кислое – 1 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Кипяток – 1 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним сахар и соль.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком или миксером до однородности и растворения сухих продуктов.

Шаг 3. Также сюда вливаем скисшее молоко и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 4. В полученную массу просеиваем муку и всыпаем ее постепенно.

Шаг 5. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 6. Далее вливаем кипяток и после растительное масло, еще раз все перемешиваем.

Шаг 7. Разогреваем сковороду, обмазываем ее растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто. Обмазываем его по всей поверхности и обжариваем румяный блин с обеих сторон. Так же поступаем с оставшимся тестом.

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками готовы. Подавайте к столу!