Портал про города-курорты | Perekop

Заварные блины на молоке с кипятком

На чтение: 10 минут
Заварные блины на молоке с кипятком

Заварные блины на молоке с кипятком – это очень вкусный и привлекательный продукт для вашего семейного стола. Подавайте угощение к завтраку, обеду или в качестве перекуса. Для приготовления берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов тонких блинов на молоке с дырочками с пошаговыми фотографиями.

Заварные тонкие блины на молоке с дырочками

Заварные тонкие блины на молоке с дырочками – это отличная кулинарная идея для вашего большого семейного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Заварные блины на молоке с кипятком

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 1 ст.
  • Молоко коровье 1 ст.
  • Кипяток 1 ст.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сахар-песок 3 ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Масло сливочное 2 ст.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 35 мин.

  1. Заварные блины на молоке с кипятком

    Как испечь заварные блины на молоке с кипятком? Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Заварные блины на молоке с кипятком

    В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сюда соль и сахар. Взбиваем венчиком до однородности.

  3. Заварные блины на молоке с кипятком

    В яичную смесь вливаем половину теплого молока, перемешиваем венчиком.

  4. Заварные блины на молоке с кипятком

    Также сюда просеиваем муку через мелкое металлическое сито.

  5. Заварные блины на молоке с кипятком

    Вымешиваем тесто до исчезновения комочков и вливаем оставшееся молоко.

  6. Заварные блины на молоке с кипятком

    Тонкой струей вливаем сюда кипяток и постоянно перемешиваем тесто.

  7. Заварные блины на молоке с кипятком

    Дополняем его растопленным сливочным маслом, снова перемешиваем и оставляем отдыхать на 10 минут.

  8. Заварные блины на молоке с кипятком

    Разогреваем сковороду, обмазываем ее растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности и обжариваем румяные блины с обеих сторон.

  9. Заварные блины на молоке с кипятком

    Заварные тонкие блины на молоке с дырочками готовы. Подавайте к столу!

Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком

Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 л.
  • Кипяток – 0,3 ст.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль, сахар и ванилин для аромата. Взбиваем до однородности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Также сюда вливаем молоко и продолжаем взбивать заготовку.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Просеиваем в жидкую смесь пшеничную муку и перемешиваем до исчезновения комочков.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Дополняем тесто кипятком и растительным маслом, перемешиваем до однородности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Разогреваем сковороду, обмазываем ее маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие блины до румянца.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Блины складываем друг на друга и закрываем крышкой, чтобы они не были сухими.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Ажурные блины на 1 литре молока с кипятком готовы. Скорее пробуйте!

Заварные блины на молоке с кипятком

Блины «Три стакана» на молоке с кипятком

Блины «Три стакана» на молоке с кипятком выходят очень тонкими, ажурными и привлекательными. Приготовить их в домашних условиях очень просто. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, добавляем к ним соль и сахар, после вливаем растительное масло.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком до полной однородности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Не прекращаем взбивать и вливаем сюда кипяток, затем сразу вливаем холодное молоко.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Просеиваем муку в указанном количестве.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Вымешиваем тесто до полного исчезновения мучных комочков.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Далее из этого теста жарим румяные блинчики на сковороде, смазанной маслом перед жаркой первого блина. Готовим, примерно по 30 секунд с каждой стороны.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Блины «Три стакана» на молоке с кипятком готовы. Угощайтесь!

Заварные блины на молоке с кипятком

Блины на молоке с кипятком без яиц

Блины на молоке с кипятком без яиц получаются очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Кипяток – 0,5 ст.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Теплое молоко вливаем в глубокую миску. Добавляем сюда сахар и соду, перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Также в заготовку вливаем растительное масло.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Просеиваем необходимое количество муки. Дальше перемешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Вливаем сюда кипяток и продолжаем вымешивать.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. В конце вмешиваем уксус. Он даст реакцию с содой и блины выйдут более воздушными.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто, распределяем его по всей поверхности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 8. Блины на молоке с кипятком без яиц готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Заварные блины на молоке с кипятком

Заварные блины на 500 мл молока с кипятком

Заварные блины на 500 мл молока с кипятком – это интересная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко коровье – 500 мл.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску. Сюда же отправляем соль, сахар и соду.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Прогреваем указанное количество молока.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Вливаем теплое молоко в муку и начинаем вымешивать.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. В полученную смесь разбиваем куриные яйца и снова вымешиваем до однородности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Далее сюда вливаем кипяток и сразу же все взбиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Получаем однородное жидкое тесто и даем ему отдохнуть 30 минут.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Перед готовкой в тесто вливаем растительное масло и перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазывая ее кусочком сливочного масла, перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 9. Заварные блины на 500 мл молока с кипятком готовы. Подавайте к столу, дополнив сливочным масло или вареньем!

Заварные блины на молоке с кипятком

Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем

Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль и сахар. Взбиваем венчиком около 5 минут.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. В полученную смесь вливаем крутой кипяток и сразу же перемешиваем, далее вливаем молоко.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Вымешиваем однородное тесто без комочков. Вливаем в него оливковое масло и снова перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто, обмазываем его по всей поверхности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. Так же поступаем и с остальным тестом.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Блины на молоке и кипятке с разрыхлителем готовы. Подавайте к столу с любимыми дополнениями!

Заварные блины на молоке с кипятком

Дрожжевые заварные блины на молоке

Дрожжевые заварные блины на молоке выходят очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 6 ст.л.
  • Молоко коровье – 0,5 ст.
  • Кипяток – 0,5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество всех ингредиентов.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. В глубокой посуде соединяем сахар и сухие дрожжи.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Вливаем сюда теплое молоко и также добавляем соль. Перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Отдельно взбиваем яйцо и выливаем в основную заготовку, перемешиваем все вместе.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Дополняем полученную смесь сметаной.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Сюда же вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Просеиваем в заготовку муку через мелкое металлическое сито.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 8. Вымешиваем тесто до исчезновения мучных комочков.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 9. Вливаем тонкой струей кипяток и постоянно помешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 10. Готовое тесто оставляем в теплом месте на 30 минут, прикрыв пищевой пленкой.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 11. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто, распределяем его по всей поверхности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 12. Жарим тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 13. Дрожжевые заварные блины на молоке готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Заварные блины на молоке с кипятком

Ажурные блины на молоке и кипятке с содой

Ажурные блины на молоке и кипятке с содой выходят очень тонкими и привлекательными. Вы можете подавать их к столу, дополнив сливочным маслом, вареньем и другими продуктами по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитные блины по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко коровье – 2 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, дополняем их сахаром и солью.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Взбиваем яйца с сухими продуктами до однородности.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Далее сюда вливаем молоко и растительное масло, снова все перемешиваем и просеиваем муку.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Вымешиваем тесто до исчезновения комочков и добавляем соду, гашеную уксусом.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Взбиваем тесто миксером и постепенно вливаем сюда кипяток. Получаем однородное жидкое тесто.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Ажурные блины на молоке и кипятке с содой готовы. Подавайте к столу!

Заварные блины на молоке с кипятком

Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке

Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке – это отличная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко коровье – 400 мл.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Кипяток – 150 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сюда сахар и соль.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и вливаем половину теплого молока.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Перемешиваем нашу заготовку.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. Теперь сюда просеиваем муку через мелкое металлическое сито.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Также вливаем оставшееся молоко.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Продолжаем все перемешивать и тонкой струей вливаем кипяток.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. В готовое однородное тесто вливаем растительное масло, перемешиваем и даем ему немного отдохнуть. Далее из этого теста обжариваем румяные блины на тонкой сковороде.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 8. Блинчики «Бархатные» на молоке и кипятке готовы. Скорее пробуйте!

Заварные блины на молоке с кипятком

Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками

Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками получаются очень вкусными и привлекательными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления аппетитных блинов используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко коровье кислое – 1 ст.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним сахар и соль.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком или миксером до однородности и растворения сухих продуктов.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 3. Также сюда вливаем скисшее молоко и хорошенько все перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 4. В полученную массу просеиваем муку и всыпаем ее постепенно.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 5. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 6. Далее вливаем кипяток и после растительное масло, еще раз все перемешиваем.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду, обмазываем ее растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто. Обмазываем его по всей поверхности и обжариваем румяный блин с обеих сторон. Так же поступаем с оставшимся тестом.

Заварные блины на молоке с кипятком

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кислом молоке с дырочками готовы. Подавайте к столу!

Заварные блины на молоке с кипятком

Что будем искать? Например,Человек