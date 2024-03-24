Чесночная приправа: как сделать ее в домашних условиях

Есть несколько способов удалить с кожи рук запах чеснока после приготовления чесночной приправы, но самый простой и эффективный — просто потереть руки ложкой из нержавеющей стали или другим предметом из нержавеющей стали или, если у вас мойка из нержавейки, просто положить руки на дно.

Купить банку чесночной измельченной приправы в супермаркете достаточно просто, но домашний чесночный порошок — всегда свежее, ароматнее. Кстати, он на удивление прост в приготовлении и, независимо от того, выращиваете ли вы чеснок самостоятельно или покупаете его, это отличный способ сохранить чеснок и быстро придать его особый вкус вашим любимым блюдам. Кроме того, чесночная приправа поможет вам сэкономить не только время, но и деньги, считают кулинары сайта the spruce Eats.

Что необходимо

Единственное, что понадобится для приготовления чесночной приправы в домашних условиях, — это чеснок. Просто разделите луковицы на отдельные зубчики и удалите всю шелуху. Вы можете использовать столько луковиц чеснока, сколько захотите — чеснок в таком виде хорошо сохраняется.

Как приготовить

Чтобы приготовить чесночную приправу, начните с нарезания очищенных зубчиков тонкими ломтиками. Поместите их в духовку на противень и нагрейте ее до 150 градусов. Чеснок станет сухим, если вы сможете раздавить его в руке, и он легко крошится.

Когда чеснок высохнет, дайте ему остыть. Затем измельчите его с помощью старой кофемолки, мельницы для специй, кухонного комбайна или пестика и ступки до желаемой консистенции.

Как хранить

Готовую чесночную приправу лучше хранить в герметичном контейнере, например в стеклянной банке или пустом контейнере для специй, поместив ее в сухое прохладное место. Если вы используете старую банку для специй, обязательно тщательно ее очистите и высушите. Как только приправа будет размещена в контейнере, пометьте в каком-нибудь месте дату.

Обязательно встряхивайте банку ежедневно в течение первой недели после приготовления. Это обеспечит равномерное распределение оставшейся влаги в порошке и предотвратит появление плесени.

При правильной сушке чесночная приправа может храниться несколько лет, особенно если вы заморозите или упакуете в вакууме все излишки. Однако для лучшего вкуса готовьте свежие порции чесночного порошка примерно раз в год.

Советы бывалых

Хотя приготовить домашнюю чесночную приправу несложно, есть несколько советов, как сделать это лучше всего.

Прежде всего убедитесь, что используете самый свежий чеснок. Хотя чеснок доступен круглый год, для приправы, которая будет долго храниться, лучше купить его в конце лета или начале осени. Кроме того, чеснок можно вырастить самостоятельно.

Подготовка зубчиков чеснока — самая трудоемкая часть приготовления чесночной приправы. Важно снять всю кожицу с каждого зубчика, а это требует больших усилий, если вы чистите его пальцами. Есть более простые способы: сначала отрезать жесткие концы, соединяющие гвоздику с луковицей. Также можно осторожно надавить на гвоздику боковой стороной ножа, чтобы освободить кожицу.

И немаловажный совет — после приготовления чесночной приправы на ваших руках останется запах чеснока. Есть несколько способов удалить его с кожи, но самый простой и эффективный — просто потереть руки ложкой из нержавеющей стали или другим предметом из нержавеющей стали или, если у вас мойка из нержавейки, просто положить руки на дно.