Легкий и бюджетный пирог с яблоками. Простой рецепт шедевральной выпечки

Одним из простых, при этом популярных видов выпечки считается яблочный пирог. Его готовят буквально во всех пекарнях европейских стран.

В актуальных для молодежи кофейнях есть своим способы приготовления яблочных пирогов. Этот десерт, кстати, самый продаваемый и занимает большой процент от прибыли у заведений.

Силу яблочных пирогов нельзя недооценивать. Этот вид выпечки для многих народов стал национальным.

Расскажем, как приготовить ароматный яблочный пирог дома.

Ингредиенты теста для яблочного пирога:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 40 мл;

разрыхлитель — 4 г;

мука — 300 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 500 г;

лимонный сок — ст. л.;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 40 г;

абрикосовый джем — 4 ст. л.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем классический и ванильный сахар. Добавляем в смесь сливочное и растительное масла, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Соединяем разрыхлитель с мукой, высыпаем в яичную смесь и замешиваем однородное не липкое тесто. Делим тесто на две части. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выкладываем на поверхность часть теста.

Покрываем тестом дно и стенки формы. Для приготовления начинки удаляем из яблок семенные коробочки и кожуру. Натираем яблоки на крупных резцах терки, смешиваем с лимонным соком, сахаром и сливочным маслом.

Выкладываем яблочную массу на сковороду, обжариваем начинку 10 минут на среднем огне. Далее яблочную начинку остужаем.

Смазываем дно подготовленной формы с тестом абрикосовым вареньем, на дно кладем начинку ровным слоем.

Вторую часть теста раскатываем по диаметру, равному поверхности пирога.

На круглой верхушке из теста делаем небольшие надрезы. Чтобы перенести тесто на пирог, раскатывать его требуется на пергаменте. Переносим тесто на верхушку пирога и аккуратно распределяем по начинке и краям теста основы.

Убираем излишки теста с краев пирога. Смазываем верхушку теста смесью яйца и столовой ложки молока. Можно посыпать верхушку также измельченным миндалем или арахисом.

Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут.

После приготовления пирог советуем посыпать сахарной пудрой. Так яблочная выпечка станет еще красивее и слаще.