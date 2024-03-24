Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты

Постные блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте приготовить эти котлетки – даже не скажешь, что там нет мяса.

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Рецепт постных котлет

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 200 граммов грецких орехов;

– 200 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 2 грамма мускатного ореха.

Приготовление:

Картофель почистите, натрите на мелкую терку и отожмите сок. Орехи измельчите на блендере до крошки. Крупный лук и чеснок почистите и тоже измельчите в блендере. В миске смешайте картофель, орехи, лук с чесноком. Добавьте соль, перец, приправы и хорошо вымешайте массу до однородности. Сформируйте круглые котлетки. На тарелку насыпьте панировочные сухари и обваляйте в них котлетки. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте их на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны.

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