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Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты

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Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты

Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты

Постные блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте приготовить эти котлетки – даже не скажешь, что там нет мяса.

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Они готовятся очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Рецепт постных котлет

  • Время: 40 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты:
– 200 граммов грецких орехов;
– 200 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 2 грамма мускатного ореха.

Приготовление:

  1. Картофель почистите, натрите на мелкую терку и отожмите сок. Орехи измельчите на блендере до крошки. Крупный лук и чеснок почистите и тоже измельчите в блендере.
  2. В миске смешайте картофель, орехи, лук с чесноком. Добавьте соль, перец, приправы и хорошо вымешайте массу до однородности. Сформируйте круглые котлетки.
  3. На тарелку насыпьте панировочные сухари и обваляйте в них котлетки. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте их на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны.

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