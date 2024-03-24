ГлавнаяРецептыНикакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты На чтение: 1 минута Постные блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте приготовить эти котлетки – даже не скажешь, что там нет мяса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Они готовятся очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Рецепт постных котлет Время: 40 минут Порций: 12 Ингредиенты: – 200 граммов грецких орехов; – 200 граммов картофеля; – 1 луковица; – 50 граммов панировочных сухарей; – 50 миллилитров растительного масла; – 4 зубчика чеснока; – 1 чайная ложка соли; – 0,5 чайной ложки перца; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 2 грамма мускатного ореха. Приготовление: Картофель почистите, натрите на мелкую терку и отожмите сок. Орехи измельчите на блендере до крошки. Крупный лук и чеснок почистите и тоже измельчите в блендере. В миске смешайте картофель, орехи, лук с чесноком. Добавьте соль, перец, приправы и хорошо вымешайте массу до однородности. Сформируйте круглые котлетки. На тарелку насыпьте панировочные сухари и обваляйте в них котлетки. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте их на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные картофельные рулетики из лаваша. Поделитесь с друзьями