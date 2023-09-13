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Чесночные лепешки на кефире

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Чесночные лепешки на кефире

Золотистые чесночные лепешки на кефире с легкостью могут заменить буханку магазинного хлеба. Такие ароматные пышки хороши и к первым блюдам, и к чаю. Ни один покупной багет не сравнится с этой домашней вкуснотищей.

Готовятся румяные лепешки из самого элементарного набора продуктов. Для теста вам понадобятся лишь пшеничная мука, разрыхлитель и кефир. А для ароматного масла стоит взять несколько зубчиков чеснока и свежую петрушку.

Чесночные лепешки на кефире

Как правильно пожарить чесночные лепешки на кефире

Во время замешивания теста вы можете заметить, что оно продолжает липнуть к рукам. В этом случае добавьте еще немного пшеничной муки. Тесто, наоборот, получилось слишком забитым? Тогда влейте небольшое количество чистой воды (1–2 ст. л. будет достаточно).

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Разрыхлитель2 ст. л. Кефир400 мл Соль0,5 ч. л. Чеснок3 зуб. Петрушка по вкусу Подсолнечное масло6 ст. л.

Приготовление

    Просеиваем пшеничную муку в глубокую емкость. Добавляем разрыхлитель и соль. Хорошенько всё перемешиваем. Вливаем кефир комнатной температуры. Замешиваем мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в миску. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10–15 минут на кухне.

    Чесночные лепешки на кефире

    Готовим ароматное масло. Очищаем чеснок. Измельчаем его, используя пресс. Тщательно промываем петрушку. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень.В небольшой миске соединяем чеснок и петрушку. Вливаем к ним 4 ст. л. подсолнечного масла. Добавляем 1 щеп. соли. Хорошенько перемешиваем до однородной смеси.Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Разделяем его на 10 равных частей, каждую из которых скатываем в шар. Затем раскатываем заготовки в продолговатые лепешки.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем лепешки на умеренном огне. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем их на другую.

    Чесночные лепешки на кефире

    Смазываем лепешки ароматным чесночным маслом. Ждем, пока другая сторона приобретет золотистый цвет, а затем убираем пышки с огня.

Вы и глазом не успеете моргнуть, как родные сметут эти чесночные лепешки со стола. Ну а по-другому и быть не может, ведь аппетитные домашние пышки так и манят своим изумительным ароматом, устоять перед которым — невыполнимая задача.

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