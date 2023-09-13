Золотистые чесночные лепешки на кефире с легкостью могут заменить буханку магазинного хлеба. Такие ароматные пышки хороши и к первым блюдам, и к чаю. Ни один покупной багет не сравнится с этой домашней вкуснотищей.

Готовятся румяные лепешки из самого элементарного набора продуктов. Для теста вам понадобятся лишь пшеничная мука, разрыхлитель и кефир. А для ароматного масла стоит взять несколько зубчиков чеснока и свежую петрушку.

Как правильно пожарить чесночные лепешки на кефире

Во время замешивания теста вы можете заметить, что оно продолжает липнуть к рукам. В этом случае добавьте еще немного пшеничной муки. Тесто, наоборот, получилось слишком забитым? Тогда влейте небольшое количество чистой воды (1–2 ст. л. будет достаточно).

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Разрыхлитель2 ст. л. Кефир400 мл Соль0,5 ч. л. Чеснок3 зуб. Петрушка по вкусу Подсолнечное масло6 ст. л.

Приготовление

Просеиваем пшеничную муку в глубокую емкость. Добавляем разрыхлитель и соль. Хорошенько всё перемешиваем. Вливаем кефир комнатной температуры. Замешиваем мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в миску. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10–15 минут на кухне. Готовим ароматное масло. Очищаем чеснок. Измельчаем его, используя пресс. Тщательно промываем петрушку. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень.В небольшой миске соединяем чеснок и петрушку. Вливаем к ним 4 ст. л. подсолнечного масла. Добавляем 1 щеп. соли. Хорошенько перемешиваем до однородной смеси.Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Разделяем его на 10 равных частей, каждую из которых скатываем в шар. Затем раскатываем заготовки в продолговатые лепешки.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем лепешки на умеренном огне. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем их на другую. Смазываем лепешки ароматным чесночным маслом. Ждем, пока другая сторона приобретет золотистый цвет, а затем убираем пышки с огня.

Вы и глазом не успеете моргнуть, как родные сметут эти чесночные лепешки со стола. Ну а по-другому и быть не может, ведь аппетитные домашние пышки так и манят своим изумительным ароматом, устоять перед которым — невыполнимая задача.