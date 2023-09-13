Овощной салат на зиму: как сделать вкуснейшую заготовку просто и без хлопот

Закрывать такой салат лучше в небольшие банки, чтобы съесть порцию за раз. Он отлично подходит к любому гарниру.

Овощи, выращенные на огородах и дачах, понемногу отходят до следующего лета, поэтому если у вас осталось немного перца, кабачков и томатов, рекомендуем приготовить из них вкуснейший салат на зиму. Таким образом вы и лишние продукты пристроите, и вкусными заготовками побалуете себя и родных. Рецептом овощного салата под крышечку, который вкусен с любым гарниром, поделились в блоге «Домашняя консервация».

Овощной салат на зиму

Ингредиенты:

томатная паста – 400 гр;

кабачки – 2 кг;

перец болгарский – 4-5 шт;

лук среднего размера – 10 шт;

помидоры среднего размера – 10 шт;

сахар – 1 стакан;

соль – 1,5 ст. л;

растительное масло – 1 стакан;

уксус – 100 гр;

зелень по желанию.

Способ приготовления:

Помидоры, кабачки и перец помыть, перец очистить от семян. Порезать овощи кубиками. Лук почистить, порезать кубиками.

В глубокую кастрюлю сложить порезанные овощи, добавить сахар, соль, растительное масло и тушить после закипания 25 минут. Затем добавить пасту и, помешивая, тушить еще 15 минут. За пять минут до готовности добавить уксус, еще раз перемешать.

Горячий салат разложить в подготовленные стерилизованные банки и закатать крышками. Банки лучше брать небольшие, 0,5 литра, чтобы салат не застаивался в холодильнике. Укутать банки до полного остывания, после чего вынести их в прохладное темное место.

Ранее Фокус писал, как приготовить сала «Овощной король».