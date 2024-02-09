Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чипсы в духовке из лаваша. Из специи также можно использовать карри-порошок или сушеные итальянские травы. Чипсы получаются ароматными, хрустящими и очень вкусными!
Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Закуски / Чипсы Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Лаваш армянский тонкий 100 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки
- Паприка копченая молотая 1/2 Чайных ложки
- Острый молотый перец чили 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
419 ккал
Калорийность
4 г
Белки
28 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чипсы в духовке из лаваша»
Подготовьте все ингредиенты.
Лаваш нарежьте на квадратики или треугольники.
Переложите в глубокую миску и полейте растительным маслом. Хорошо перемешайте, чтобы весь лаваш был покрыт маслом.
Добавьте специи и соль, еще раз перемешайте.
Выложите порезанный лаваш на противень застеленный пергаментом для выпечки. Выпекайте чипсы около 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Чипсы в духовке из лаваша готовы, приятного вам аппетита!