Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чипсы в духовке из лаваша. Из специи также можно использовать карри-порошок или сушеные итальянские травы. Чипсы получаются ароматными, хрустящими и очень вкусными!

Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Закуски / Чипсы Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Лаваш армянский тонкий 100 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки

Паприка копченая молотая 1/2 Чайных ложки

Острый молотый перец чили 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

419 ккал

Калорийность

4 г

Белки

28 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чипсы в духовке из лаваша»

Подготовьте все ингредиенты.

Лаваш нарежьте на квадратики или треугольники.

Переложите в глубокую миску и полейте растительным маслом. Хорошо перемешайте, чтобы весь лаваш был покрыт маслом.

Добавьте специи и соль, еще раз перемешайте.

Выложите порезанный лаваш на противень застеленный пергаментом для выпечки. Выпекайте чипсы около 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Чипсы в духовке из лаваша готовы, приятного вам аппетита!