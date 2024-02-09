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Чипсы в духовке из лаваша

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Чипсы в духовке из лаваша

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чипсы в духовке из лаваша. Из специи также можно использовать карри-порошок или сушеные итальянские травы. Чипсы получаются ароматными, хрустящими и очень вкусными!
Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Закуски / Чипсы Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Лаваш армянский тонкий 100 Грамм
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки
  • Паприка копченая молотая 1/2 Чайных ложки
  • Острый молотый перец чили 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

419 ккал

Калорийность

4 г

Белки

28 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чипсы в духовке из лаваша»

Чипсы в духовке из лаваша

Подготовьте все ингредиенты.

Чипсы в духовке из лаваша

Лаваш нарежьте на квадратики или треугольники.

Чипсы в духовке из лаваша

Переложите в глубокую миску и полейте растительным маслом. Хорошо перемешайте, чтобы весь лаваш был покрыт маслом.

Чипсы в духовке из лаваша

Добавьте специи и соль, еще раз перемешайте.

Чипсы в духовке из лаваша

Выложите порезанный лаваш на противень застеленный пергаментом для выпечки. Выпекайте чипсы около 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Чипсы в духовке из лаваша

Чипсы в духовке из лаваша готовы, приятного вам аппетита!

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