Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать

Есть так много рецептов, о которых мы в водовороте жизни начали забывать. А зря! Они ведь не только вкусные, но и возвращают в яркие воспоминания.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее.

Интересно Их нельзя добавлять в кофе: эти ингредиенты точно испортят вкус напитка

Рецепт салата из 80-х

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм куриного филе;

– 350 грамм маринованных грибов;

– 2 маринованных огурца;

– 3 куриных яйца;

– 1 отварная морковь;

– 1 – 2 луковицы;

– майонез;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте курицу любым удобным способом. Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца. Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте.

Приятного аппетита!