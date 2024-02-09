ГлавнаяРецептыВкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать На чтение: 1 минута Есть так много рецептов, о которых мы в водовороте жизни начали забывать. А зря! Они ведь не только вкусные, но и возвращают в яркие воспоминания. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее. Интересно Их нельзя добавлять в кофе: эти ингредиенты точно испортят вкус напитка Рецепт салата из 80-х Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 грамм куриного филе; – 350 грамм маринованных грибов; – 2 маринованных огурца; – 3 куриных яйца; – 1 отварная морковь; – 1 – 2 луковицы; – майонез; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Приготовьте курицу любым удобным способом. Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца. Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями