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Салат из капусты

На чтение: 9 минут
Салат из капусты

Салат из капусты – это простое и сочное угощение для вашего стола. Готовый продукт прекрасно дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда.  Для приготовления аппетитного салата используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти очень вкусных и быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Быстрый салат из свежей капусты с огурцом

Быстрый салат из свежей капусты с огурцом идеально дополнит ваш обеденный стол. Подавайте овощное угощение с горячими гарнирами и другими блюдами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Салат из капусты

Ингредиенты –+6 порц.

  • Капуста белокочанная ½ кг
  • Огурец 2 шт.
  • Укроп 50 гр.
  • Соль ¼ ч.л.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Для заправки:
  • Уксус яблочный 3% 2 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

  1. Салат из капусты

    Как приготовить быстрый салат из капусты? Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи и зелень сразу промываем под водой и обсушиваем.

  2. Салат из капусты

    Мелко шинкуем молодую белокочанную капусту.

  3. Салат из капусты

    Отправляем капусту в глубокую миску и посыпаем ее солью. Количество соли можно регулировать по вкусу.

  4. Салат из капусты

    Растираем капусту с солью руками до выделения сока.

  5. Салат из капусты

    Некрупной соломкой режем огурцы.

  6. Салат из капусты

    Мелко рубим промытый и обсушенный укроп.

  7. Салат из капусты

    Отправляем огурцы с укропом к капусте.

  8. Салат из капусты

    Для заправки соединяем растительное масло с уксусом и сахаром. Вымешиваем до растворения сухого продукта.

  9. Салат из капусты

    Поливаем салат заправкой и перемешиваем.

  10. Салат из капусты

    Быстрый салат из свежей капусты с огурцом готов. Подавайте угощение к столу!

Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой

Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой порадует вас невероятной сочностью и насыщенным вкусом. Такая закуска разнообразит ваше домашнее меню и прекрасно дополнит горячие блюда.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи промываем и очищаем.

Салат из капусты

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Салат из капусты

Шаг 3. Кладем капусту в глубокую миску, добавляем соль и сахар, и растираем руками для выделения сока.

Салат из капусты

Шаг 4. Очищенную морковь натираем на крупной терке.

Салат из капусты

Шаг 5. Выкладываем морковь к капусте. Сюда же продавливаем зубчик чеснока и добавляем специи. Вливаем растительное масло и уксус.

Салат из капусты

Шаг 6. Перемешиваем угощение и даем ему настояться в холодильнике.

Салат из капусты

Шаг 7. Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой готов. Подавайте сочное угощение к столу!

Салат из капусты

Салат из капусты с огурцом и помидором

Салат из капусты с огурцом и помидором – это простой и вкусный салат, который каждый приготовит в домашних условиях. Готовая сочная закуска отлично дополнит ваши горячие гарниры, мясные и рыбные блюда. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,4 кг.
  • Огурец свежий – 150 гр.
  • Помидоры – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез – 100 гр.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем предварительно промытую капусту.

Салат из капусты

Шаг 2. Огурец разделываем некрупной соломкой.

Салат из капусты

Шаг 3. Тонкими дольками режем помидоры.

Салат из капусты

Шаг 4. Складываем все овощи в большую удобную для вымешивания миску.

Салат из капусты

Шаг 5. Добавляем сюда измельченную зелень и продавливаем зубчики чеснока.

Салат из капусты

Шаг 6. Солим заготовку и поливаем майонезом. Перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 7. Салат из капусты с огурцом и помидором готов. Выкладывайте в порционные тарелки и подавайте к столу!

Салат из капусты

Простой салат из капусты с яйцом и огурцом

Простой салат из капусты с яйцом и огурцом – это интересное и легкое решение для вашего домашнего стола. Такое угощение можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,4 кг.
  • Огурец – 3 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Горчица зерновая – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкой соломкой шинкуем белокочанную капусту. Выкладываем ее в глубокий салатник.

Салат из капусты

Шаг 2. Сюда же отправляем брусочки свежего огурца.

Салат из капусты

Шаг 3. Отвариваем куриные яйца и разделяем их на белки и желтки. Белки режем соломкой и отправляем в салат.

Салат из капусты

Шаг 4. Дополняем заготовку измельченной зеленью: петрушкой и зеленым луком.

Салат из капусты

Шаг 5. Отварные желтки разминаем вилкой в отдельной миске.

Салат из капусты

Шаг 6. Дополняем желтки растительным маслом и сметаной. Перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 7. Сюда же отправляем соль, перец и зерновую горчицу. Снова тщательно перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 8. Поливаем заправкой салат и перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 9. Простой салат из капусты с яйцом и огурцом готов. Можно угощаться!

Салат из капусты

Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром

Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром идеально дополнит ваш обеденный стол. Можно просто есть с хлебом или подавать с горячими гарнирами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная крупная – ¼ кочана.
  • Морковь – ¼ шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Уксус столовый – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в глубокий салатник.

Салат из капусты

Шаг 2. Добавляем к капусте соль.

Салат из капусты

Шаг 3. Высыпаем указанное количество сахара.

Салат из капусты

Шаг 4. Выливаем уксус и хорошенько растираем содержимое до выделения овощного сока.

Салат из капусты

Шаг 5. Добавляем сюда тертую на терке морковь.

Салат из капусты

Шаг 6. Добавляем измельченную зелень и вливаем растительное масло. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Салат из капусты

Шаг 7. Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром готов. Подавайте к столу!

Салат из капусты

Салат из свежей капусты с кукурузой

Салат из свежей капусты с кукурузой – это аппетитное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такое угощение порадует нежным вкусом и быстрым исполнением. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Разнообразьте свое меню.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Огурец – 80 гр.
  • Яблоко – 50 гр.
  • Кукуруза консервированная – 150 гр.
  • Зелень – 10 гр.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Салат из капусты

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Можно делать это ножом или с помощью овощерезки.

Салат из капусты

Шаг 3. Кладем капусту в глубокую миску и солим.

Салат из капусты

Шаг 4. Растираем овощ руками до выделения сока.

Салат из капусты

Шаг 5. Дополняем капусту брусочками огурца.

Салат из капусты

Шаг 6. Очищаем яблоко от кожуры, натираем его на терке или режем тонкой соломкой. Отправляем в салат.

Салат из капусты

Шаг 7. Сюда же выкладываем кукурузу, из которой предварительно сливаем жидкость.

Салат из капусты

Шаг 8. Посыпаем продукты измельченной зеленью.

Салат из капусты

Шаг 9. Поливаем майонезом и дополняем продавленным зубчиком чеснока.

Салат из капусты

Шаг 10. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения всех ингредиентов.

Салат из капусты

Шаг 11. Салат из свежей капусты с кукурузой готов. Подавайте к столу!

Салат из капусты

Салат из свежей капусты с болгарским перцем

Салат из свежей капусты с болгарским перцем порадует вас сочностью, ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Ешьте угощение просто так или подавайте к столу с горячими гарнирами. Приготовить его очень просто, для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Укроп – 7 веток.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Овощи промываем и очищаем.

Салат из капусты

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в глубокую миску.

Салат из капусты

Шаг 3. Сюда же отправляем морковь, тертую на крупной терке.

Салат из капусты

Шаг 4. Красный лук режем перьями, мелко рубим укроп. Выкладываем к капусте и перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 5. Сюда же отправляем брусочки болгарского перца. Солим заготовку, дополняем сахаром и уксусом. Перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 6. Перекладываем закуску в тарелку для подачи.

Салат из капусты

Шаг 7. Салат из свежей капусты с болгарским перцем готов. Угощайтесь!

Салат из капусты

Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой

Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой – это интересное решение для вашего домашнего стола. Такое угощение порадует ярким вкусом и простым кулинарным процессом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Колбаса копченая – 200 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат из капусты

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Салат из капусты

Шаг 3. Тонкими брусочками режем копченую колбасу.

Салат из капусты

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока и продавливаем их через чесночницу. Также можно нарубить ножом или натереть на терке.

Салат из капусты

Шаг 5. Солим и перчим капусту, растираем ее руками до выделения сока.

Салат из капусты

Шаг 6. Соединяем капусту с колбасой и чесноком, поливаем майонезом.

Салат из капусты

Шаг 7.  Мелко рубим петрушку для подачи.

Салат из капусты

Шаг 8. Закуску хорошенько перемешиваем для равномерного распределения майонеза.

Салат из капусты

Шаг 9. Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой готов. Посыпайте его измельченной петрушкой и угощайтесь!

Салат из капусты

Салат из капусты с зеленым горошком

Салат из капусты с зеленым горошком отлично разнообразит ваш обеденный стол. Подавайте аппетитное угощение с горячими гарнирами и другими блюдами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Горошек зеленый – 4 ст.л.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Уксус яблочный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее.

Салат из капусты

Шаг 2. Кладем ингредиент в глубокую миску, дополняем солью, молотым перцем и яблочным уксусом. Перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук.

Салат из капусты

Шаг 4. Так же некрупно разделываем маринованный огурец.

Салат из капусты

Шаг 5. Отправляем к капусте лук и огурец. Сюда же выкладываем зеленый горошек.

Салат из капусты

Шаг 6. Выливаем растительное масло и перемешиваем.

Салат из капусты

Шаг 7. Салат из капусты с зеленым горошком готов. Подавайте угощение к столу!

Салат из капусты

Салат из свежей белокочанной капусты с курицей

Салат из свежей белокочанной капусты с курицей – это легкое и вкусное решение для вашего быстрого обеда или перекуса. Попробуйте приготовить простое блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше привычное домашнее меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Сухарики – 100 гр.
  • Майонез – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде около 20 минут.

Салат из капусты

Шаг 2. Мелко шинкуем капусту, солим ее, перчим и растираем руками до выделения сока.

Салат из капусты

Шаг 3. Отварное филе остужаем и режем небольшим кубиком.

Салат из капусты

Шаг 4. Натираем твердый сыр на крупной терке.

Салат из капусты

Шаг 5. Соединяем все ингредиенты в общей миске. Поливаем майонезом и по вкусу дополняем солью и молотым перцем.

Салат из капусты

Шаг 6. Перемешиваем и раскладываем по порционным тарелкам.

Салат из капусты

Шаг 7. Салат из свежей белокочанной капусты с курицей готов. Перед подачей дополняйте закуску хрустящими сухариками.

Салат из капусты

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