Салат из капусты – это простое и сочное угощение для вашего стола. Готовый продукт прекрасно дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда. Для приготовления аппетитного салата используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти очень вкусных и быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Быстрый салат из свежей капусты с огурцом

Быстрый салат из свежей капусты с огурцом идеально дополнит ваш обеденный стол. Подавайте овощное угощение с горячими гарнирами и другими блюдами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста белокочанная ½ кг

Огурец 2 шт.

Укроп 50 гр.

Соль ¼ ч.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Для заправки:

Уксус яблочный 3% 2 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как приготовить быстрый салат из капусты? Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи и зелень сразу промываем под водой и обсушиваем. Мелко шинкуем молодую белокочанную капусту. Отправляем капусту в глубокую миску и посыпаем ее солью. Количество соли можно регулировать по вкусу. Растираем капусту с солью руками до выделения сока. Некрупной соломкой режем огурцы. Мелко рубим промытый и обсушенный укроп. Отправляем огурцы с укропом к капусте. Для заправки соединяем растительное масло с уксусом и сахаром. Вымешиваем до растворения сухого продукта. Поливаем салат заправкой и перемешиваем. Быстрый салат из свежей капусты с огурцом готов. Подавайте угощение к столу!

Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой

Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой порадует вас невероятной сочностью и насыщенным вкусом. Такая закуска разнообразит ваше домашнее меню и прекрасно дополнит горячие блюда.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи промываем и очищаем.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Кладем капусту в глубокую миску, добавляем соль и сахар, и растираем руками для выделения сока.

Шаг 4. Очищенную морковь натираем на крупной терке.

Шаг 5. Выкладываем морковь к капусте. Сюда же продавливаем зубчик чеснока и добавляем специи. Вливаем растительное масло и уксус.

Шаг 6. Перемешиваем угощение и даем ему настояться в холодильнике.

Шаг 7. Салат из свежей капусты и моркови с уксусом, как в столовой готов. Подавайте сочное угощение к столу!

Салат из капусты с огурцом и помидором

Салат из капусты с огурцом и помидором – это простой и вкусный салат, который каждый приготовит в домашних условиях. Готовая сочная закуска отлично дополнит ваши горячие гарниры, мясные и рыбные блюда. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,4 кг.

Огурец свежий – 150 гр.

Помидоры – 150 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 100 гр.

Зелень – 1 пучок.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем предварительно промытую капусту.

Шаг 2. Огурец разделываем некрупной соломкой.

Шаг 3. Тонкими дольками режем помидоры.

Шаг 4. Складываем все овощи в большую удобную для вымешивания миску.

Шаг 5. Добавляем сюда измельченную зелень и продавливаем зубчики чеснока.

Шаг 6. Солим заготовку и поливаем майонезом. Перемешиваем.

Шаг 7. Салат из капусты с огурцом и помидором готов. Выкладывайте в порционные тарелки и подавайте к столу!

Простой салат из капусты с яйцом и огурцом

Простой салат из капусты с яйцом и огурцом – это интересное и легкое решение для вашего домашнего стола. Такое угощение можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,4 кг.

Огурец – 3 шт.

Яйцо – 4 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Сметана – 4 ст.л.

Горчица зерновая – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкой соломкой шинкуем белокочанную капусту. Выкладываем ее в глубокий салатник.

Шаг 2. Сюда же отправляем брусочки свежего огурца.

Шаг 3. Отвариваем куриные яйца и разделяем их на белки и желтки. Белки режем соломкой и отправляем в салат.

Шаг 4. Дополняем заготовку измельченной зеленью: петрушкой и зеленым луком.

Шаг 5. Отварные желтки разминаем вилкой в отдельной миске.

Шаг 6. Дополняем желтки растительным маслом и сметаной. Перемешиваем.

Шаг 7. Сюда же отправляем соль, перец и зерновую горчицу. Снова тщательно перемешиваем.

Шаг 8. Поливаем заправкой салат и перемешиваем.

Шаг 9. Простой салат из капусты с яйцом и огурцом готов. Можно угощаться!

Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром

Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром идеально дополнит ваш обеденный стол. Можно просто есть с хлебом или подавать с горячими гарнирами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная крупная – ¼ кочана.

Морковь – ¼ шт.

Зелень – по вкусу.

Уксус столовый – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в глубокий салатник.

Шаг 2. Добавляем к капусте соль.

Шаг 3. Высыпаем указанное количество сахара.

Шаг 4. Выливаем уксус и хорошенько растираем содержимое до выделения овощного сока.

Шаг 5. Добавляем сюда тертую на терке морковь.

Шаг 6. Добавляем измельченную зелень и вливаем растительное масло. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. Быстрый и вкусный салат из капусты с маслом и сахаром готов. Подавайте к столу!

Салат из свежей капусты с кукурузой

Салат из свежей капусты с кукурузой – это аппетитное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такое угощение порадует нежным вкусом и быстрым исполнением. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Разнообразьте свое меню.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Огурец – 80 гр.

Яблоко – 50 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Зелень – 10 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Можно делать это ножом или с помощью овощерезки.

Шаг 3. Кладем капусту в глубокую миску и солим.

Шаг 4. Растираем овощ руками до выделения сока.

Шаг 5. Дополняем капусту брусочками огурца.

Шаг 6. Очищаем яблоко от кожуры, натираем его на терке или режем тонкой соломкой. Отправляем в салат.

Шаг 7. Сюда же выкладываем кукурузу, из которой предварительно сливаем жидкость.

Шаг 8. Посыпаем продукты измельченной зеленью.

Шаг 9. Поливаем майонезом и дополняем продавленным зубчиком чеснока.

Шаг 10. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения всех ингредиентов.

Шаг 11. Салат из свежей капусты с кукурузой готов. Подавайте к столу!

Салат из свежей капусты с болгарским перцем

Салат из свежей капусты с болгарским перцем порадует вас сочностью, ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Ешьте угощение просто так или подавайте к столу с горячими гарнирами. Приготовить его очень просто, для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Укроп – 7 веток.

Соль – по вкусу.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Овощи промываем и очищаем.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в глубокую миску.

Шаг 3. Сюда же отправляем морковь, тертую на крупной терке.

Шаг 4. Красный лук режем перьями, мелко рубим укроп. Выкладываем к капусте и перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же отправляем брусочки болгарского перца. Солим заготовку, дополняем сахаром и уксусом. Перемешиваем.

Шаг 6. Перекладываем закуску в тарелку для подачи.

Шаг 7. Салат из свежей капусты с болгарским перцем готов. Угощайтесь!

Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой

Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой – это интересное решение для вашего домашнего стола. Такое угощение порадует ярким вкусом и простым кулинарным процессом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Колбаса копченая – 200 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Петрушка – 4 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Тонкими брусочками режем копченую колбасу.

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока и продавливаем их через чесночницу. Также можно нарубить ножом или натереть на терке.

Шаг 5. Солим и перчим капусту, растираем ее руками до выделения сока.

Шаг 6. Соединяем капусту с колбасой и чесноком, поливаем майонезом.

Шаг 7. Мелко рубим петрушку для подачи.

Шаг 8. Закуску хорошенько перемешиваем для равномерного распределения майонеза.

Шаг 9. Очень вкусный салат из капусты с копченой колбасой готов. Посыпайте его измельченной петрушкой и угощайтесь!

Салат из капусты с зеленым горошком

Салат из капусты с зеленым горошком отлично разнообразит ваш обеденный стол. Подавайте аппетитное угощение с горячими гарнирами и другими блюдами. Такой салат вы приготовите за считанные минуты. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Горошек зеленый – 4 ст.л.

Огурец маринованный – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Уксус яблочный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее.

Шаг 2. Кладем ингредиент в глубокую миску, дополняем солью, молотым перцем и яблочным уксусом. Перемешиваем.

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук.

Шаг 4. Так же некрупно разделываем маринованный огурец.

Шаг 5. Отправляем к капусте лук и огурец. Сюда же выкладываем зеленый горошек.

Шаг 6. Выливаем растительное масло и перемешиваем.

Шаг 7. Салат из капусты с зеленым горошком готов. Подавайте угощение к столу!

Салат из свежей белокочанной капусты с курицей

Салат из свежей белокочанной капусты с курицей – это легкое и вкусное решение для вашего быстрого обеда или перекуса. Попробуйте приготовить простое блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше привычное домашнее меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Филе куриное – 500 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Сухарики – 100 гр.

Майонез – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде около 20 минут.

Шаг 2. Мелко шинкуем капусту, солим ее, перчим и растираем руками до выделения сока.

Шаг 3. Отварное филе остужаем и режем небольшим кубиком.

Шаг 4. Натираем твердый сыр на крупной терке.

Шаг 5. Соединяем все ингредиенты в общей миске. Поливаем майонезом и по вкусу дополняем солью и молотым перцем.

Шаг 6. Перемешиваем и раскладываем по порционным тарелкам.

Шаг 7. Салат из свежей белокочанной капусты с курицей готов. Перед подачей дополняйте закуску хрустящими сухариками.