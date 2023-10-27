Описание приготовления:

Побалуйте себя и своих родных, друзей аппетитным творожным чизкейком. Запаситесь терпением, ведь десерт нужно не только запечь, но еще и остудить перед подачей. Но его вкус заставит вас забыть обо всем! Подавайте чизкейк с горячим кофе, чаем, теплым молоком или прохладным лимонадом.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Чизкейк / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Печенье 450 Грамм (шоколадное, для основы)

Масло сливочное 100 Грамм (для основы)

Творог 400 Грамм (высокой жирности)

Сметана 200 Грамм (высокой жирности)

Сахар 70 Грамм

Яйца 2 Штуки

Соль 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

336 ккал

Калорийность

7 г

Белки

22 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чизкейк творожный»

Подготовьте указанные ингредиенты. Печенье желательно использовать песочное, шоколадное. Вместо сметаны допустимо купить сливки 30% жирности, но не фермерские, а магазинные.

Печенье разломите на части и измельчите в чаше блендера или в плотном целлофановом пакете в крошку, пройдясь по нему скалкой.

Растопите сливочное масло, вмешайте его в песочную крошку. Выложите массу в форму для запекания и равномерно распределите по ней, заходя и на бортики. Это будет основа чизкейка.

Далее приготовьте начинку. Выложите в чашу блендера творог и сметану (сливки), всыпьте сахар и вбейте куриные яйца. Можно всыпать немного ванильного сахара для аромата. Добавьте соль, она подчеркнет сладость начинки.

Взбейте все в однородную массу с помощью погружного блендера.

Влейте приготовленную начинку в форму и поместите форму в духовку на средний уровень при температуре 180 градусов.

Выпекайте чизкейк примерно 35-40 минут до румяности. Готовность десерта определяйте по плотности начинки, она не должна быть жидкой. Затем извлеките пирог из духовки и дайте ему остыть в форме минимум 2-3 часа на холоде.

После этого извлеките чизкейк из формы и дайте еще немного остыть. При остывании начинка станет более плотной.

Украсьте творожный чизкейк и подайте его к столу. Приятного аппетита!