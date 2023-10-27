Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Сочные котлеты с тающей во рту начинкой

Котлеты — это классический вариант хорошего плотного ужина. В котлетах может быть не содержится большой спектр полезных витаминов и минералов, зато в них много белка. Также котлеты насыщают, дают удовлетворение от приема пищи. При таком удовлетворении вырабатывается дофамин, что важно для человека.

Доказано, что гормон счастья может вырабатываться при употреблении котлет. Немецкие ученые поставили эксперимент, в ходе которого выяснилось, что количество дофамина от котлет выше, чем от других продуктов.

Приготовим самостоятельно вкусные котлеты дома.

Ингредиенты для котлет:

плавленый сыр — шт.;

сливочное масло — 50 г;

укроп — пучок;

копченая паприка;

фарш — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

лук репчатый — шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

молоко — 200 мл;

имбирь — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

чеснок — 2 зубчика;

мука — 2 ст. л.

Приготовление котлет:

Вилкой в миске разминаем плавленый сырок, добавляем к нему сливочное масло. Шинкуем мелко укроп, высыпаем в смесь масла и сыра вместе с копченой паприкой, смешиваем.

Нарезаем маленьким кубиком лук, высыпаем его к фаршу. Разбиваем в фарш также яйцо, добавляем панировочные сухари.

Высыпаем в фарш имбирь, мускатный орех и соль, вливаем молоко.

Давим и мелко шинкуем зубчики чеснока. Смешиваем до однородности все компоненты в фарше.

Лепим из фарша небольшие шарики, которые превращаем в толстые лепешки.

В лепешки кладем по ложке сырной начинки и запечатываем ее внутри.

Обваливаем каждую котлету в муке и выкладываем на сковороде с разогретым в ней растительным маслом.

Обжариваем котлеты с обеих сторон на среднем огне по 5-7 минут.

Подавать котлеты рекомендуем с легким салатом из помидор и сыра. Так ужин будет не только вкусным, но и сбалансированным.