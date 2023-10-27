Курица со сливочным вкусом: как приготовить особый соус

Курица – универсальное и невероятно вкусное мясо. Если добавить «тот самый» соус – она станет особенно аппетитной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Курица с макаронами в творожном соусе – легкая идея для ужина. Если вам нужно быстро перекусить, это будет лучшее решение.

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Рецепт курицы с макаронами в соусе

Время: 40 минут

40 минут Порций:4

Ингредиенты:

– 400 грамм куриного филе;

– 200 грамм шампиньонов;

– 200 грамм сливок;

– 100 грамм сыра;

– 100 грамм лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 400 грамм спагетти;

– 20 грамм сливочного масла;

– специи: соль, перец, сладкий перец, орегано, базилик, прованские травы, свежий базилик по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе помойте и обсушите. Затем нарежьте кубиками.

Грибы почистите и нарежьте тонкими пластинками.

Лук очистите и измельчите на мелкие кубики.

Чеснок очистите и нарежьте пластинками.

В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и добавьте курицу, грибы, лук и чеснок.

Добавьте специи: половину чайной ложки зелени, сладкий перец, ложку сладкого соуса чили, соль и большую щепотку перца. Жарьте, пока мясо не перестанет быть сырым.

Добавьте в сковороду сливки и измельченный творог. Тушите все вместе, пока сыр не расплавится.

Тем временем отварите макароны согласно инструкциям на упаковке в аль денте.

Отваренную пасту выложите в сковороду с соусом.

Тщательно перемешайте и подавайте.

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