ГлавнаяРецептыКурица со сливочным вкусом: как приготовить особый соус Курица со сливочным вкусом: как приготовить особый соус На чтение: 2 минуты Курица – универсальное и невероятно вкусное мясо. Если добавить «тот самый» соус – она станет особенно аппетитной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Курица с макаронами в творожном соусе – легкая идея для ужина. Если вам нужно быстро перекусить, это будет лучшее решение. К теме Вкусное блюдо на каждый день: готовим сочный шницель с сезонными овощами Рецепт курицы с макаронами в соусе Время: 40 минут Порций:4 Ингредиенты: – 400 грамм куриного филе; – 200 грамм шампиньонов; – 200 грамм сливок; – 100 грамм сыра; – 100 грамм лука; – 2 зубчика чеснока; – 400 грамм спагетти; – 20 грамм сливочного масла; – специи: соль, перец, сладкий перец, орегано, базилик, прованские травы, свежий базилик по вкусу. Приготовление: Куриное филе помойте и обсушите. Затем нарежьте кубиками. Грибы почистите и нарежьте тонкими пластинками. Лук очистите и измельчите на мелкие кубики. Чеснок очистите и нарежьте пластинками. В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и добавьте курицу, грибы, лук и чеснок. Добавьте специи: половину чайной ложки зелени, сладкий перец, ложку сладкого соуса чили, соль и большую щепотку перца. Жарьте, пока мясо не перестанет быть сырым. Добавьте в сковороду сливки и измельченный творог. Тушите все вместе, пока сыр не расплавится. Тем временем отварите макароны согласно инструкциям на упаковке в аль денте. Отваренную пасту выложите в сковороду с соусом. Тщательно перемешайте и подавайте. Это невероятно вкусно: как приготовить курицу гриль дома. Поделитесь с друзьями